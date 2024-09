Paysandu tem números piores que a campanha de rebaixamento do Remo na Série B; veja

O Paysandu segue vivendo um momento difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota para o América-MG, na última quarta-feira (18/9), uma combinação de resultados fez com que o Papão não voltasse para o Z-4. No entanto, o “fantasma do rebaixamento” continua assombrando o time.

Isso porque, após 27 partidas na competição, o time acumulou somente 30 pontos, número parecido com a campanha do time em 2018, quando foi rebaixado para a Série C com 43 pontos, acumulados em 38 partidas.

Em um comparativo recente, o Clube do Remo, seu maior rival, que disputava a Série B em 2021, estava com 37 pontos ao final de 27ª rodada, sete pontos a mais que o Paysandu atualmente, no entanto, terminou a competição rebaixado à Série C com os mesmos 43 pontos que o Papão foi rebaixado em 2018.

Atualmente, o Paysandu comandado pelo técnico Márcio Fernandes ocupa a 15ª colocação na tabela com somente dois pontos a mais que a Chapecoense, equipe que abre a zona de rebaixamento. O elenco bicolor possui ainda tem 10 partidas pela frente para tentar se manter afastado do Z-4 e garantir a sequência na Série B no próximo ano.

O próximo desafio do time é contra o Sport-PE, na próxima segunda-feira (23/9), às 18h30, no Estádio da Curuzu. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.