Série B: Paysandu define espaço que será ocupado por torcida do Sport-PE na Curuzu

O Paysandu convocou uma reunião para definir estratégias de segurança visando à partida contra o Sport-PE, que será realizada no estádio da Curuzu na próxima segunda-feira (23). Segundo o presidente bicolor, Maurício Ettinger, o encontro procura determinar qual área será destinada à torcida visitante, considerando a demanda por ingressos.

A torcida visitante, atualmente, ocupa um pequeno espaço nas cadeiras, próximo à marca do escanteio direito das cabines de transmissão, no sentido Travessa do Chaco. No entanto, devido à grande procura por ingressos por parte dos rubro-negros, o Paysandu avalia a possibilidade de realocar os torcedores para um setor maior.

Para solucionar a questão, o clube chegou a solicitar a mudança do local da partida para o Mangueirão, mas o pedido foi negado pela administração do estádio.

Entenda o caso

A partida entre Paysandu e Sport-PE tem sido marcada por polêmicas nos últimos dias, em razão da rivalidade entre as torcidas e dos laços históricos entre o Sport e o Remo.

O Paysandu chegou a iniciar a venda de ingressos para a torcida visitante, mas suspendeu a comercialização alegando questões de segurança e solicitando a realização da partida com torcida única. Atualmente, a capacidade de público na Curuzu é de apenas 16 mil torcedores.

No entanto, o Sport contestou essa decisão, amparado pelo Regulamento Geral da Competição da Série B, que garante a presença de torcidas visitantes nos estádios. Diante desse cenário, o Paysandu busca encontrar uma solução para acomodar a torcida visitante na Curuzu, garantindo a segurança de todos os envolvidos.