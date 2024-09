Paysandu pode ter mudanças na defesa para o jogo contra o Sport na Série B

Após a derrota para América-MG na 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu se prepara para receber o Sport-PE na curuzu, na próxima segunda-feira (23). Para o duelo, Márcio Fernandes deve fazer algumas mudanças na equipe por conta de desfalques.

Para a partida, o treinador não vai poder contar com o zagueiro Quintana. O jogador uruguaio levou o terceiro amarelo na partida contra o América-MG e está suspenso.

Além dele, o zagueiro Lucas Maia é dúvida para o jogo. O atleta bicolor foi substituído na reta final do jogo contra o Coelho após cair no gramado com dores. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o jogador está lesionado e não deve se recuperar para a partida contra o Leão da Ilha.

Ambos os jogadores são titulares absoluto da posição. Se o desfalque de Lucas Maia foi confirmada, Márcio Fernandes deve colocar Wanderson e Carlão para formarem dupla na zaga bicolor.

O treinador do Bicola também pode fazer outras mudanças no time a fim de melhorar o time para voltar a jogar bem.

Cenário

Contra o Sport, o Papão chega pressionado para vencer e se recuperar na tabela. Na estreia de Márcio Fernandes, a equipe até conseguiu respirar com a vitória sobre o Guarani, no entanto, a derrota e atuação ruim diante do Coelho mineiro, reacendeu ainda mais o momento delicado do Paysandu.

A próxima partida, o clube precisa vencer para não correr ter que depender de outros resultadas para escapar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe bicolor está na 15ª colocação, com 30 pontos. Logo atrás dela, está o Ituano-SP e a Chapecoense, com 28 cada.

Assim, em caso de derrota ou empate para o Sport e vitória das duas equipes, o Paysandu irá cair para a 17ª posição.

O jogo entre o Papão e o Leão da Ilha ocorre na próxima segunda-feira (23), na Curuzu, às 18h30. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.