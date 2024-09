Presidente do Paysandu acompanha delegação de volta a Belém e diz: 'Não podemos pensar em empatar'

A delegação bicolor desembarcou em Belém na tarde desta quinta-feira (19), após a derrota por 2 a 0 para a equipe do América-MG. O placar manteve a equipe na 14ª posição da tabela, com 30 pontos, mas acendeu um alerta para os próximos dois jogos em casa, onde o time precisa vencer para afastar de vez o risco de entrar na temida zona de rebaixamento, faltando 11 rodadas para o fim da competição.

Ao menos no panorama, o Paysandu tem grandes chances de reverter a situação, bastando para isso empenhar-se contra o Sport, na próxima segunda-feira (23), e contra o Ituano, na próxima sexta (27). As duas partidas serão disputadas em casa e, segundo o próprio presidente alviceleste, Maurício Ettinger, o Paysandu deve ter outra postura em campo, muito distante daquela que chateou a torcida na última quarta-feira.

No desembarque em Belém, Maurício Ettinger conversou com o repórter Rodolfo Sousa, da rádio Liberal +, e fez uma avaliação sucinta sobre o atual momento do clube, bem como os esforços para que o time melhore os resultados em campo. "Foi um jogo muito difícil. Estamos vendo o que a gente tem que mudar, o que tem que fazer em termos técnicos, escalação. Tivemos muita conversa com o Márcio. Vamos continuar hoje e amanhã. Vamos para cima. Não podemos nem pensar em empate nesses jogos", garantiu.

O dirigente citou ainda como tem visto as cobranças sobre o time, atraso no voo e a partida contra o Sport. Ao que tudo indica, o duelo será mesmo disputado na Curuzu. "A cobrança é normal. Tem que cobrar. Nosso voo atrasou e estamos meio por fora, mas já vi que tem uns problemas com ingressos do jogo contra o Sport. Estamos assimilando bem isso, mas não queremos levar a partida para o Mangueirão devido o horário e o dia. Além disso, o Sport pediu torcida e o Ministério Público atendeu. Estamos vendo como vai ser essa questão da segurança", completou Ettinger.