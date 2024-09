Após jogo na Curuzu, árbitro registra arremesso de objetos em súmula e Paysandu pode ser punido

Em situação delicada dentro de campo, o Paysandu também pode se complicar fora das quatro linhas. Por conta dos incidentes que ocorreram na Cuzuru durante a partida contra o Sport-PE na última segunda-feira (23), o clube bicolor pode ser punido pela Justiça desportiva.

O mineiro André Luiz Skettino Policarpo Bento, árbitro da partida, relatou na súmula do jogo três incidentes que ocorreram no jogo. O primeiro deles foi aos 33 minutos do segundo tempo, quando uma sandália e um copo plástico com um "liquido amarelo" foram arremessados no gramado. Segundo o juiz, os objetos vieram na arquibancada em que a torcida bicolor estava concentrada.

VEJA MAIS

Já aso 35 minutos do segundo período, o árbitro relatou atingido por um copo plástico com um líquido amarelo dentro. O arremesso também foi feito da área em que torcedores do Paysandu estava. Por último, André Luiz registrou que um isqueiro e um chinelo foram jogados no gramado por parte dos bicolores aos 45 minutos.

Relado do juiz em súmula (Reprodução / CBF)

Com o relato na súmula, os incidentes serão investigados e o Paysandu pode ter que responder pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O trecho fala sobre desordens no jogo e arremesso de objetos no gramado.

A punição prevista para estes tipos de ocorrência pode ser multa de até R$ 100 mil e perda de mandos de campo, que pode variar entre um a 10 jogos.

"Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade, ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial", afirma o inciso 1 do artigo 213 do CBJD.

Confusão nas arquibancadas

Além do relato em súmula da arbitragem, nas arquibancadas, torcedores do Paysandu, inconformados com a derrota para o Sport-PE, causaram uma grande confusão no final da partida.

Por meio de imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que a briga ocorreu entre os bicolores. No vídeo, várias pessoas aparecem com a camisa do Paysandu trocando socos e pontapés próximas à grade de proteção. Enquanto a confusão acontecia, funcionários do clube assistiram à briga generalizada sem intervir.

Como a confusão não foi registrada pela arbitragem, para que o Papão foi julgado pelo caso, uma denúncia de fora teria que ser feita. Apesar disso, o clube deve ser julgado nos próximos meses pelos episódios relatados pelo árbitro.