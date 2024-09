CBF muda data e horário da partida entre Paysandu e CRB-AL na Série B do Brasileirão; confira

A partida entre Paysandu e CRB-AL, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mudou de data. Conforme as informações divulgadas no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogo foi adiantado para a sexta-feira (4). Antes da mudança, o confronto iria ocorrer no sábado (5).

Além da data, o duelo também sofreu uma mudança no horário. Antes, o duelo estava marcado para ocorrer às 17h no estádio Rei Pelé, mas agora a partida começará às 20h, no mesmo local.

VEJA MAIS

Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, afirmou que a solicitação para as mudanças ocorreu por parte do CRB, que é a equipe mandante.

Campeonato

O CRB é mais um adversário do Bicola que briga contra a zona de rebaixamento. O clube alagoano está na 19ª colocação, com 27 pontos, três a menos que o Paysandu, que ocupa a 16ª posição.

Antes do confronto, o Papão vai jogar contra o Ituano-SP, em uma briga direta contra o Z-4, na próxima sexta-feira (29). O Galo de Itu é o 17º na tabela e tem dois pontos a menos que a equipe bicolor. Assim, quem vencer pode se livrar na zona da degola.

Já os Regatianos encaram o América-MG, sexto colocado, nesta sexta-feira (29), em Maceió. Em caso de vitória, o time chegará na mesma pontuação que o Paysandu e pode se livrar do Z-4 a depender de outros resultados.