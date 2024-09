Executivo do Paysandu, Felipe Albuquerque fala sobre situação financeira do clube: 'Existe atraso'

O momento do Paysandu não é dos melhores, tanto dentro quanto fora de campo. Na última quarta-feira (25), o treinador Márcio Fernandes e o executivo de futebol Felipe Albuquerque concederam uma entrevista coletiva para, segundo eles, desmentir e elucidar algumas informações que circulavam em redes sociais e na imprensa.

Um dos pontos abordados foi a situação financeira do clube e o atraso de salários. Felipe afirmou que, no momento, o Paysandu não tem cumprido com os prazos de pagamento de premiações, o que tem impactado na folha do time.

"Existe atraso no Paysandu e eu não tenho problema nenhum em falar isso. É importante que o torcedor saiba disso, até porque a gente precisa do torcedor e a gente sabe que isso só vai acontecer se vencer. Tem atraso de premiação de conquista, tem produtividade atrasada. Então, os funcionários estão sendo pagos hoje", declarou o executivo, que ainda afirmou que sempre será verdadeiro com o público bicolor.

Na coletiva, o executivo de futebol e o treinador bicolor afirmaram que não existe qualquer interferência na escalação de jogadores. Com isso, Felipe e Márcio também falaram sobre informações de bastidores que seriam "falsas" e que estariam sendo vazadas do clube. O técnico do Bicola destacou que não poderia deixar o assunto passar sem se pronunciar e desmentir o caso.

"Esse assunto [interferência] não saiu com você [repórter], alguém levou para vocês. O meu recado é para essas pessoas, que não querem o Paysandu bem. Levantar um assunto desse não poder querer o bem do Paysandu. Então, se sai um assunto desse e a gente deixa passar, essa mentira vira verdade. Eu tenho 25 anos de carreira, não vou jogar o meu nome na lama por causa de um comentário desse. Então eu tinha que vim aqui expressar todo o meu desagrado", afirmou Márcio Fernandes.

À frente da equipe há pouco mais de 15 dias, o treinador o executivo de futebol tentam reestruturar o Papão, que passa por um momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Bicola é o 16º colocado na tabela, a dois pontos do Ituano, que é o primeiro na zona de rebaixamento.

Na próxima sexta-feira (27), o Paysandu vai encarar o próprio Ituano, em um confronto direto contra o Z-4. A partida ocorre na Curuzu, às 21h30. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.