Hélio dos Anjos é demitido do Paysandu com aproveitamento pior do que da última passagem

O técnico Hélio dos Anjos não resistiu aos nove jogos sem vitórias com o Paysandu e deixou o clube na última quinta-feira (05/9), após a derrota do time para o Amazonas, por 1 a 0, em casa, no Estádio da Curuzu, em Belém. O agora ex-comandante bicolor deixa o clube com pontos negativos em números, já que, além do jejum de vitórias, o aproveitamento do time sob seu comando foi inferior a sua passagem anterior, que encerrou em 2020.

Contando as temporadas 2023/2024, Hélio dos Anjos deixa o Paysandu após 61 jogos, com 28 vitórias, 21 derrotas e 12 empates, um aproveitamento de 52,4% comandando a equipe bicolor. Apesar dos números serem negativos, Hélio conquistou com a equipe alviceleste o acesso para a Série B, e os títulos no Campeonato Paraense e Copa Verde deste ano, algo que não conseguiu em sua passagem anterior.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na época, o treinador não conseguiu o acesso para a Série B e perdeu o título da Copa Verde para o Cuiabá, em pleno Mangueirão, tendo conquistado somente o Campeonato Paraense de 2020, em comparação com o cenário atual. Ao todo, Hélio comandou o Papão em 45 jogos nas temporadas 2019/2020, tendo conquistado 20 vitórias, 6 derrotas e 19 empates, um aproveitamento de 58,5%.

VEJA MAIS

Atualmente, o Paysandu ocupa a 15ª posição na tabela da Série B, com 27 pontos, apenas quatro de distância do Brusque-SC, primeiro time na zona de rebaixamento. O próximo desafio do time é contra o Guarani, em casa, no Estádio da Curuzu, no dia 14 de setembro. A expectativa é que até o próximo jogo, o Papão já esteja sob comando de um novo treinador.