Paysandu: novo técnico terá limites no mercado e trabalhará com elenco formado por Hélio dos Anjos

Após nove jogos sem vitórias, Hélio dos Anjos caiu e não é mais comandante do Paysandu. Agora o clube inicia a busca por um novo técnico para dar sequência à Série B do Campeonato Brasileiro, e o treinador que chegar a Curuzu terá alguns desafios na hora de reestruturar a equipe bicolor.

Isso porque a segunda janela de transferências da temporada, que iniciou no dia 10 de julho, fechou no dia 2 de setembro e o técnico que chegar ao Papão não poderá fazer contratações de jogadores que estejam vinculados a outras equipes. Dessa forma, o novo treinador terá que contar com um elenco formado por Hélio dos Anjos desde o começo do ano.

Porem, existem possibilidades de adquirir novas peças para o elenco, mesmo com a janela fechada. Uma delas é contratar jogadores que estejam livres no marcado e que o último vínculo tenha sido encerrado antes do fechamento de uma das janelas de transferências. A equipe bicolor também poderá contratar jogadores fora da janela desde que realize trocas no elenco, as famosas “dispensas”.

No Brasileirão o Paysandu ainda não utilizou alguns jogadores contratados, como o goleiro Iago Hass, além do zagueiro Pedro Romano.

Na segunda janela de transferências, o Paysandu inscreveu sete novos jogadores, sendo quatro deles estrangeiros. Foram eles: Keffel, Matheus Trindade, Cazares, Yony González, Borasi, Paulinho Bóia e Joel Tagueu. Ao todo, nas duas janelas de transferências, foram quase 40 contratações.

Atualmente, o Paysandu ocupa a 15ª posição na tabela da Série B, com 27 pontos, apenas quatro de distância do Brusque-SC, primeiro time na zona de rebaixamento. O próximo desafio do time é contra o Guarani, em casa, no Estádio da Curuzu, no dia 14 de setembro, e a expectativa é que até a partida o Papão já esteja sob novo comando.