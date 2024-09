Paysandu perde para o Amazonas na Curuzu e jejum sem vitórias aumenta para nove jogos

O jejum de vitórias não para de aumentar. Nesta quinta-feira (5), o Paysandu perdeu para o Amazonas, por 1 a 0, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time amazonense foi marcado pelo atacante Matheus Serafim, ainda no primeiro tempo.

Esse é o nono jogo sem vitórias do Paysandu na Segundona, e a equipe bicolor se mantém momentaneamente na 15ª colocação da tabela de classificação. Dependendo dos resultados na rodada, a distância para a zona de rebaixamento pode diminuir de quatro para dois pontos.

Para a partida de hoje (5), contra o Amazonas, o treinador Hélio dos Anjos promoveu apenas a entrada de Nicolas no lugar de Netinho, em relação ao time que empatou com o Goiás na última rodada.

O time iniciou com a escalação: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia, Bryan Borges; Matheus Trindade, João Vieira, Juninho; Robinho, Yony González e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Então, o Paysandu ficou configurado com Matheus Trindade, João Vieira e Juninho no meio-campo; Robinho aberto pelo lado direito, Yony González na esquerda; Nicolas no comando de ataque.

PRIMEIRO TEMPO

Quem começou dando as cartas da partida foi o Paysandu. Aos 4 minutos de jogo, Juninho aproveitou sobra de bola parada, fez boa jogada individual e chutou para defesa do goleiro Marcão. A blitz continuou em lances de escanteio, e aos 6 minutos, Robinho fez a cobrança e Yony González escorou para o fundo do gol, porém a arbitragem marcou falta de ataque e anulou o gol do atacante colombiano.

O Paysandu não aproveitou o ímpeto inicial e foi punido. O time do Amazonas aproveitou um erro de passe do ataque bicolor e deu uma aula de contra-ataque com Diego Torres, Ênio e Serafim. O trio aproveitou o posicionamento ruim da defesa do Paysandu e Serafim abriu o placar para a Onça na Curuzu.

A tensão tomou conta da Curuzu depois do gol sofrido pelo Paysandu, inclusive com vaias ao toque de bola do time bicolor. Com uma atuação mais lenta e nervosa, o Paysandu não conseguiu grandes situações de ataque.

A partir dos 30 minutos, o Papão “voltou” para o jogo com o que estava dando certo no começo da partida: as jogadas de escanteio e bola parada. Lucas Maia aproveitou bom cruzamento de Robinho e obrigou o goleiro Marcão a fazer boa defesa. E apesar de muito esforço, o Paysandu teve muita dificuldade para criar chances claras de gol. Nicolas teve a bola do primeiro tempo do Papão, mas o atacante finalizou muito mal e sem direção ao gol.

No apito do fim do primeiro tempo, o time do Paysandu foi bastante vaiado e com gritos de “burro” para o treinador Hélio dos Anjos.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, Paysandu voltou sem mudanças de peças no time titular. O roteiro foi similar ao do primeiro tempo, com o time bicolor dominando as ações de jogo e o Amazonas tentando jogadas de contra-ataque. Porém, foi a Onça quem assustou primeiro na segunda etapa. Aos 4 minutos, Ênio fez boa jogada pelo lado direito e o goleiro Diogo Silva salvou o que seria o segundo gol do time amazonense.

Sem chances claras criadas até os 15 minutos, o treinador Hélio dos Anjos promoveu as entradas de Esli Garcia e Netinho no lugar de Juninho e Matheus Trindade. O nome do atacante venezuelano foi entoado pela torcida bicolor presente na Curuzu e o comandante atendeu. Já os substituídos foram bastante vaiados, com o clima bem desfavorável para o Paysandu, que não conseguia reagir e trazer a torcida para o seu lado.

A entrada dos dois jogadores não surtiu tanto efeito prático. Papão seguiu ineficiente e lento na construção das jogadas de ataque, e além disso o time foi perdendo força física ao longo do segundo tempo.

Sem reação, a quantidade de cruzamentos errados e chutes de fora da área foi aumentando. Hélio dos Anjos tentou o tudo ou nada e lançou Cazares e a estreia do atacante camaronês Joel. O treinador sacou João Vieira e o time ficou sem volantes em campo, apenas com Netinho e Cazares na retaguarda e Paulinho Boia, Esli Garcia, Joel e Yony González no ataque.

Mesmo com toda essa artilharia pesada, o time do Paysandu não conseguiu criar uma grande chance clara. O Papão continuou apostando em cruzamentos para a grande área, agora tentando procurar o atacante Joel, estreante da noite. A única chance que ele teve no segundo tempo foi uma finalização de voleio para fora.

O nervosismo permaneceu até o fim do jogo e, agora com o meio de campo exposto, o Paysandu sofreu com jogadas de contra-ataque ainda mais perigosas do Amazonas. Matheus Serafim ainda marcou o segundo gol, porém impedido. A jogada foi em situação de três jogadores da Onça contra apenas um defensor bicolor.

Paysandu não sabe o que é vencer há nove jogos

O Paysandu não conseguiu marcar o gol de empate e o juiz apitou o fim da partida. É o nono jogo sem vitórias, com apenas 10 pontos ganhos de 33 disputados desde a abertura da janela de transferências em julho.

A distância para a zona de rebaixamento, momentaneamente, é de quatro pontos. Os times dentro dela ainda jogam na rodada e a diferença pode diminuir para dois pontos.

PRÓXIMO JOGO

Agora o Paysandu só volta a campo no dia 14 de setembro, contra o Guarani, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será em Belém, na Curuzu, e é mais uma chance para o time do Hélio dos Anjos acabar com o jejum de vitórias, que já dura 47 dias.

Ficha técnica

Paysandu 0x1 Amazonas

Hora: 21h30

Local: Curuzu

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Gols: Matheus Serafim 16’/1T (AMA)

Cartão amarelo: Netinho (PAY); Matheus Serafim, Marcão, Erick Varão, Tiago Cametá (AMA).

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia, Bryan Borges; Matheus Trindade (Netinho), João Vieira (Cazares), Juninho (Esli Garcia); Robinho (Paulinho Boia), Yony González e Nicolas (Joel). Técnico: Hélio dos Anjos.

Amazonas: Marcão; Ezequiel (Tiago Cametá), Alvariño, Fabiano, Sidcley (Renan Castro); Cauan Barros (Luis Felipe), Erick Varão, Diego Torres (Jiménez); Matheus Serafim, Ênio e Luan Silva (William Barbio). Técnico: João Antônio.