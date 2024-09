Paysandu está no 'top 3' de clubes com sequências ruins na Série B; veja a lista

O Paysandu entra em campo na noite de hoje (5), contra o Amazonas-AM, às 21h30, em Belém, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão tenta quebrar o jejum de vitórias, que persiste por oito jogos. Essa sequência sem vencer coloca o clube bicolor e no “top 3” de clubes que mais passaram jogos sem vencer.

A última vitória do Paysandu ocorreu diante da Ponte Preta-SP, em Belém, por 1 a 0, no dia 20 de julho, desde então o clube paraense não sabe o que é sair de campo com 3 pontos. A equipe de O Liberal fez o levantamento e o Papão faz parte de um “pódio” que ninguém gostaria, que é a do time com uma das maiores sequências sem triunfar na Série B.

O Papão aparece na terceira colocação desse pódio, com as oito partidas sem vencer. Na segunda posição está o CRB-AL, que chegou a nove jogos sem conseguir vencer. Já na primeira colocação está da Chapecoense-SC, que chegou à marca de 10 partidas sem triunfar.

O Paysandu possui a chance de quebrar essa sequência negativa na Série B na noite desta quinta-feira (5), às 21h30, contra o Amazonas-AM, na Curuzu. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.