Mesmo com baixo aproveitamento em casa, Paysandu foi o segundo time que mais lucrou na Série B

O Paysandu não vive um bom momento na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor tem enfrentado dificuldades de rendimento desde o início da competição. Apesar da má fase na classificação, o Papão tem o apoio da torcida. Segundo levantamento da plataforma Sr.Gool, o Bicola é o segundo clube da Segundona que mais lucrou na disputa.

Conforme o site, o Paysandu tem uma renda líquida de R$ 2.574.200,82 até o momento na Série B. O Santos, atual terceiro colocado na tabela, lidera a estatística com um lucro de R$ 3.379.213,90.

No total, com as vendas de ingressos, o Papão arrecadou R$ 4.304.946,00 nas 24 rodadas, sem as despesas. Na Série B, a grande adesão dos torcedores nos jogos consolidou o Paysandu como a equipe da competição com o maior público da temporada.

O maior número registrado foi justamente no duelo contra o Santos, pela 20ª rodada do campeonato. Na ocasião, o Bicola levou 36.720 torcedores ao Mangueirão. Contra o Peixe, o lucro foi de mais de R$ 1.030 milhões.

O Paysandu tem uma média 10.900 torcedores pagantes por jogo. Apesar do grande apoio, o Papão é o segundo pior mandante, com três vitórias, seis empates e duas derrotas.

Por conta disso, nas últimas rodadas, o time viu o número de torcedores diminuir. A menor renda do time, por exemplo, foi no empate em 0 a 0 com o Mirassol, quando menos 5 mil torcedores pagantes marcaram presença na Curuzu. O clube lucrou pouco mais de R$ 48 mil.

No Pará, o Bicola perdeu o posto de maior público no Mangueirão este ano para o Remo. No último sábado (31), na partida contra o Botafogo-PB, o time azulino levou mais de 44 mil torcedores para o estádio, superando a marca do Papão no duelo com o Santos.

Situação do campeonato

O time de Hélio dos Anjos não vence uma partida há oito rodadas. A última vitória da equipe foi contra a Ponte Preta–SP em julho. Desde então, o Bicola acumulou quatro derrotas e quatro empates. Com isso, o Papão estagnou na 15ª posição da tabela.

O próximo jogo do Paysandu é contra o Amazonas-AM em casa. O duelo ocorre nesta quinta-feira (5), na Curuzu, a partir das 21h30