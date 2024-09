Janela de transferência fecha, mas Paysandu ainda pode contratar; veja os anúncios feitos pelo Papão

A janela de transferência internacional fechou na última segunda-feira (2) e os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro não podem mais fechar com atletas de outros países e nem com jogadores brasileiros, que deixaram seus clubes depois do último dia 2. O Paysandu, único representante do Pará na Série B, foi bastante efetivo na janela e contratou sete atletas para o restante da competição nacional.

Foram duas janelas de transferências na temporada, a primeira de 1 março a 30 de abril e a segunda de 10 de julho a 2 de setembro. Nesse período o Papão agiu no mercado e fez algumas contratações, porém, mesmo com a janela fechada, clubes podem anunciar reforços, desde que o jogador esteja livre no marcado e que seu último vínculo tenha sido encerrado antes do fechamento de uma das janelas de transferências.

Na oportunidade da segunda janela de transferência, o Paysandu realizou contratações de jogadores importantes e investiu em profissionais de fora do país. Dos sete contratados, quatro foram de fora do país, são eles: o meia Cazares (Equador), os atacantes Benjamín Borasi (Argentina), Yony González (Colômbia) e Joel Tagueu (Camarões). Além dos estrangeiros, outros três atletas brasileiros compõe o ciclo de contratações do Papão: o volante Matheus Trindade, o lateral Keffel, além do atacante Paulinho Bóia.

O Paysandu atualmente ocupa a 15ª colocação na tabela da Série B com 27 pontos. O clube paraense não vence há oito partidas e está a quatro pontos do Brusque-SC, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Papão será diante do Amazonas-AM, nesta quinta-feira (5), às 21h30, válido pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.