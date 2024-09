'Encarada' de Esli Garcia repercute na torcida do Paysandu, que sai contra Hélio dos Anjos

O empate fora de casa diante do Goiás-GO, fez o Paysandu somar um poncho importante na Série B, mas, por outro lado, o clube paraense manteve o jejum de vitórias, que agora chega a oito partidas. No jogo contra o Esmeraldino, uma cena chamou a atenção. A “encarada” do jogador Esli Garcia para o banco de reservas, após o gol de empate marcado por ele.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Nas redes sociais isso repercutiu entre os torcedores do Papão, que não aliviaram e pediram a saída do técnico Hélio dos Anjos do comando bicolor.

Confira alguns comentários no perfil oficial do Paysandu no Instagram.

“A encarada do Esli pro Hélio na hora do gol e a não comemoração do Hélio, deixa claro que o técnico perdeu o grupo. Fora, Hélio!” - Hormillo Araújo

“O Hélio já perdeu esse grupo faz tempo” – Weber Almeida

“Foi nítido o olhar do Esli Garcia após o gol para o Hélio dos Anjos, em forma de protesto, até mesmo pelo técnico em o barrar na maioria dos jogos o excelente jogador que é o Esli” – Jardes Vinícius.

“O gol do Esli foi um tapa na cara do Hélio dos Anjos. Ninguém aguenta mais esse ambiente. Dois jogos em casa, precisamos de ânimo e um novo comando” – Igor Fernandes Silva

VEJA MAIS

Hélio dos Anjos foi bastante contestado pela torcida do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Esli

O venezuelano Esli Garcia, de 21 anos, possui 10 gols pelo Paysandu na temporada, seis deles somente na Série B. O jogador é o artilheiro do Papão na Segundona do Brasil em um time em que na metade dos jogos foi reserva e entrou no decorrer do jogo.

Esli Garcia é o artilheiro do Paysandu na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Questionamentos

A torcida questiona o técnico Hélio dos Anjos pela permanência de Esli Garcia no banco, em um time bicolor recheado de desfalques. Só na última partida o clube paraense nove baixas na equipe, somando atletas contundidos e suspensos.

Pontos importantes

Esli Garcia livrou o Paysandu de três derrotas nesta Série B. O venezuelano marcou gols no empate contra o Botafogo-SP, em Belém, diante do Amazonas-AM fora de casa e contra o Goiás, também fora de Belém. Sem seus gols o Paysandu estaria com 24 pontos, na 16ª posição e há dois pontos do primeiro clube na zona de rebaixamento. Esli também marcou na vitória contra o Ituano-SP, por 5 a 3 e no triunfo contra o América-MG, por 2 a 0, na Curuzu.