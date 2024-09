Paysandu alcança recorde negativo dentro da Série B do Brasileiro

O Paysandu não consegue vencer há oito partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alviceleste caiu de produção e se desencontrou na competição, mas ainda possui uma “gordurinha” perante os times que ocupam a zona de rebaixamento. Mas os oito jogos sem triunfar fizeram com que o Papão batesse um recorde negativo do próprio time na competição, já que o clube ficou sete partidas sem vencer no primeiro turno da Série B.

A equipe bicolor teve a primeira série sem vitórias logo no começo da competição. Os sete primeiros jogos na Série B foram sem triunfar, nesse período foram cinco empates e duas derrotas. A primeira vitória na Segundona ocorreu somente na 8ª rodada, diante do América-MG, pelo placar de 2 a 0, na Curuzu, em Belém.

Já a segunda sequência negativa do Papão sem vencer iniciou na 17ª rodada, na derrota de 1 a 0 para o Brusque-SC, fora de casa. Desde então o Papão não sabe o que é somar três pontos na tabela após um jogo. Neste período, o clube paraense perdeu quatro jogos e empatou os outros quatro.

A equipe bicolor terá a chance de quebrar esse jejum de vitórias na próxima quinta-feira (5), às 21h30, na Curuzu, diante do Amazonas-AM, no “clássico nortista” na Série B. O clube amazonense chega a Belém em uma situação um pouco mais confortável que o Papão, na 12ª colocação com 32 pontos conquistados. Na última rodada a Onça Pintada empatou em 1 a 1 com o Ceará, em Manaus (AM). Já o Papão vem de um empate em 1 a 1 contra o Goiás-GO, fora de casa e, uma vitória diante da torcida, pode mudar os ânimos na Curuzu e se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Confira as sequências de jogos em que o Papão ficou sem vencer

Primeira sequência sem vencer

Santos-SP 2 x 0 Paysandu

Paysandu 1 x 1 Botafogo-SP

1 x 1 Botafogo-SP Paysandu 0 x 0 Avaí-SC

0 x 0 Avaí-SC Mirassol-SP 2 x 1 Paysandu

Paysandu 1 x 1 Goiás-GO

1 x 1 Goiás-GO Amazonas-AM 1 x 1 Paysandu

Guarani-SP 0 x 0 Paysandu

Segunda sequência sem vencer

Brusque-SC 1 x 0 Paysandu

Paysandu 1 x 3 Novorizontino-SP

1 x 3 Novorizontino-SP Vila Nova-GO 2 x 2 Paysandu

Paysandu 0 x 3 Santos-SP

0 x 3 Santos-SP Botafogo-SP 1 x 1 Paysandu

Avaí-SC 1 x 0 Paysandu

Paysandu 0 x 0 Mirassol-SP

0 x 0 Mirassol-SP Goiás-GO 1 x 1 Paysandu