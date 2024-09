Esli Garcia diz que 'encarada' em Hélio dos Anjos não foi cobrança por titularidade no Paysandu

Depois de salvar o Paysandu da derrota para o Goiás, mediante uma atuação de destaque coroada com o gol de empate logo após a entrada em campo, aos 29 do segundo tempo, Esli Garcia explicou o motivo da "encarada" ao técnico Hélio dos Anjos. Imediatamente após o lance, muito se falou sobre o que estaria havendo entre treinador e atleta, mas com o passar dos dias, ambos minimizaram o ocorrido. Nesta terça-feira (3) foi a vez do próprio Esli Garcia comentar o episódio.

Segundo ele, a atitude logo após estufar as redes do Esmeraldino foi um desabafo contra a inquietação vivida pelo atleta, que estava há um longo período sem marcar gols, ainda que permaneça como o artilheiro do time na Série B, com seis marcados. "Na verdade significou muito para mim. Eu estava buscando esse gol, havia passado muitas partidas sem marcar e sentia que não estava ajudando. Poder marcar num estádio bonito, contra um rival que estava nos vencendo, foi muito importante para mim", comentou o atacante, que, mesmo na condição de maior marcador, não encontra vaga entre os titulares por uma "falta de sustentação", segundo as palavras de Hélio.

Ao ser perguntado se havia algum ruído na relação com o técnico, Esli preferiu manter o tom apaziguador. "Como eu falei. Esse gol depois de tantas partidas foi importante. Isso foi para mim. Ajudar o time a ganhar, contribuir com os meus companheiros. Para mim, mesmo, quero seguir trabalhando. Sempre quero melhorar. Tenho muito a ajudar o Paysandu. Estou aqui para ajudar o time, os companheiros e colocar o Paysandu onde ele merece estar".

O último gol marcado pelo atleta havia sido na 10ª rodada, quando o Papão goleou o Ituano por 5 a 3. Desde então as atuações de Esli se resumiam a jogar a parte final dos jogos, o que provavelmente não deve mudar, segundo a sinalização do treinador. Esli tem contrato com o Papão até o fim da temporada, mas uma suposta negociação para a renovação teria desandado depois de algumas baixas em campo.

Esli foi um dos primeiros estrangeiros a vir para o Paysandu no fim de 2023 e abriu portas para uma sequência que viria depois. Além da Série B, ele disputou o Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil. Ao todo, o atacante participou de 36 jogos e marcou 10 gols com a camisa bicolor.