Paysandu recebe o Amazonas na Curuzu apostando na vitória para sair da zona de risco na Série B

O Paysandu segue sua caminhada na Série B em busca de recuperação, agora encarando o Amazonas, que chega embalado em uma sequência positiva e ocupa a 12ª posição na tabela. O duelo, válido pela 25ª rodada da competição, acontece nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém.

O Papão vive um momento delicado na Segundona. Após um início regular, a equipe agora amarga uma sequência de oito partidas sem vencer, o que a colocou apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, atualmente ocupada por Brusque, Ituano Chapecoense e Guarani. Na rodada anterior, o time paraense conseguiu um esforçado empate por 1 a 1 contra o Goiás, jogando fora de casa. Com 27 pontos conquistados, o Paysandu soma cinco vitórias, 12 empates e sete derrotas, ocupando a 15ª posição.

Para o confronto desta quinta-feira, o técnico Hélio dos Anjos lida com problemas em praticamente todos os setores do time. Lucas Maia, Léo Pereira, Borasi, Edinho, Jean Dias e Nicolas seguem afastados por lesões musculares, enquanto Paulinho Bóia sofreu uma lesão no joelho e é dúvida. A boa notícia é o retorno do meia Cazares, que cumpriu suspensão e deve reassumir a titularidade.

Do outro lado, o Amazonas vive uma fase mais estável, vindo de quatro partidas sem derrotas. O time amazonense ocupa o 12º lugar com 32 pontos, resultado de oito vitórias, oito empates e sete derrotas. A equipe subiu da Série C no ano passado e tem se mantido firme no meio da tabela. Nos últimos nove jogos, sofreu apenas uma derrota. No fim de semana passado, empatou em casa com o Ceará por 1 a 1, em um jogo que teve gols de Erick para o Amazonas e Jorge Recalde para os cearenses.

Para o jogo em Belém, o Amazonas terá desfalques importantes. O técnico Rafael Lacerda e o atacante Sassá estão suspensos por acúmulo de cartões, enquanto o zagueiro Miranda foi expulso na última partida e também desfalca o time. Por outro lado, a expectativa é pela estreia de novos reforços, como os atacantes Dentinho e Douglas Santos, além do volante Souza, emprestado pelo Náutico.

Ficha Técnica

Data: 05/09/2024

Horário: 21h30

Local: Estádio da Curuzu

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

AVAR: Ivan Carlos Bohn (PR)

Observador de VAR: Vidal Cordeiro Lopes (BA)

Paysandu: Diogo Silva; Edílson Júnior, Yefferson Quintana, Lucas Maia, Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade, Robinho, Netinho, Juninho; Yony González.

Técnico: Hélio dos Anjos

Amazonas: Marcos Miranda; Fabiano, Alexis Alvarino, Wellington Tim, Ezequiel; Matheus Serafim, Jorge Jímenez, Erick, Ênio, Diego Torres e Luan Silva.

Técnico: Adílson Batista