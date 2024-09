Após apalavrar e depois recusar o Paysandu, atacante deixa rival bicolor e volta para Europa

O atacante Cassiano, de 35 anos, que na metade do ano estava apalavrado com o Paysandu, mas acabou recusando o clube paraense e indo para Avaí-SC, se despediu do clube catarinense nesta semana. O jogador deixou o Leão e voltou para Portuga, após uma passagem apagada no Avaí. Cassiano irá voltar a jogar em Portugal, dessa vez pelo Casa Pia.

Cassiano gerou insatisfação por parte da cúpula do Paysandu, depois de ter apalavrado o seu retorno ao Papão e, na “hora H”, acabou fechando com o Avaí, no período da segunda janela de transferência. O jogador teve uma passagem discreta no clube catarinense na Série B, com oito jogos e nenhum gol marcado.

Cassiano atuando pelo Paysandu em 2018 (Cristino Martins - O Liberal)

O atacante havia fechado com o Avaí por duas temporadas, mas não “deu liga” no time na disputa da Série B. A diretoria do clube catarinense aproveitou o final da janela de transferência, que encerrou na última segunda-feira (2) e negociou Cassiano com o Casa Pia, clube de Portugal, que pagou todo investimento feito pelo Avaí na contratação do atacante.

Pelo Paysandu, Cassiano disputou 30 jogos na temporada 2018 e marcou 20 gols. O atacante deixou o Papão durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B para jogar no futebol chinês. Nesse período Cassiano voltou ao Brasil e atuou pelo CSA-AL, mas em seguida foi para Europa e jogou cinco temporadas em Portugal e uma na Arábia Saudita.