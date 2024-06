Hélio dos Anjos afirma que negociação do Paysandu com atacante Cassiano ‘melou’; saiba o motivo

A contratação que o torcedor do Paysandu queria, ao que parece não vai acontecer. O atacante Cassiano, que passou pelo clube paraense em 2018, estava negociando com o Papão para retornar nesta Série B, mas pelo visto o jogador não vestirá a camisa bicolor. A informação foi dada pelo técnico Hélio dos Anjos, em coletiva à imprensa, após o empate do Paysandu em 1 a 1 contra o Operário-PR, na Curuzu.

Hélio dos Anjos afirmou que entre o Paysandu e Cassiano estava tudo acertado e que o atleta viria para o Papão sem custos, porém, quando a negociação estava próxima de ser concretizada, “apareceu” uma quantia em euros para que o Paysandu pudesse fechar com Cassiano e isso inviabilizou a volta do jogador ao Papão.

“O Cassiano vinha conversando com a gente há três meses. Ele prometeu que viria para o Paysandu e que o negócio não teria custos pro clube. Nós fizemos de tudo que tinha pra fazer, mas de uma hora pra outra ‘apareceu’ uma quantia de 100 mil euros pra trazer ele. Dizem que ele tá acertado com o Avaí, mas eu não acredito, porque o Avaí não tem esse dinheiro”, disse.

Hélio dos Anjos elogiou bastante o trabalho do executivo de futebol do Paysandu, Ari Barros, que esteve à da negociação com Cassiano e de outros atletas. Para Hélio dos Anjos, o executivo fez o correto e alegou que um empresário acabou melando a vinda de Cassiano

“Queria enaltecer o Ari [Barros] por ter sido a primeira pessoa a falar com o Cassiano. Tava tudo certo, só que na última hora o empresário disse que tinha que pagar 100 mil euros. Apesar disso, temos outros jogadores agendados com o clube, praticamente acertados ou com pré-contrato assinado. Vamos trazer mais gente e o elenco sabe disso”. Finalizou.

O gaúcho Cassiano, de 35 anos, esteve no Paysandu na temporada de 2018. Com a camisa do Papão foram 30 jogos e 20 gols marcados, deixando o clube bicolor no meio da temporada. Após passagem por Belém, Cassiano foi jogar na China. Ele retornou ao Brasil para defender o CSA-AL e foi jogar em Portugal. Defendeu o Boavista e o FC Vizela e negociado para Arábia Saudita, onde atuou pelo AL-Faisaly FC. Nas duas últimas temporadas Cassiano estava no Estoril Praia, de Portugal.