Paysandu: Hélio dos Anjos lamenta gol tomado no final, blinda Nicolas e critica arbitragem

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, estava visivelmente irritado na entrevista coletiva após o empate com o Operário-PR, pela 13ª rodada da Série B. Segundo o treinador, o time alviceleste pecou em jogadas ofensivas pelas laterais do campo, fato que contribuiu para que a equipe não conseguisse matar o resultado no início da segunda etapa. Além disso, o comandante bicolor defendeu a escalação do atacante Nicolas e criticou a arbitragem.

"Não achei que estivemos nos nossos melhores dias. Erramos muitos passes e sentimos as condições impostas pelo adversário. Eles colocaram uma condição difícil no início do segundo tempo, mas reagimos bem. Os lados de campo sentiram a competitividade maior do duelo e isso me preocupa. O lado direito deles tinha um jogador mais frágil na marcação e outro que está voltando agora de lesão. Não fomos agressivos o suficiente para aproveitar isso", explicou.

Hélio usou a entrevista, também para justificar a escalação do atacante Nicolas, que é o artilheiro do Paysandu na temporada, mas vive mau momento na Série B. Segundo o treinador, por mais que o camisa 11 do Papão esteja há muitos jogos sem balançar as redes, ele é importante taticamente para o funcionamento da equipe.

"Taticamente, o Nicolas é o melhor que temos. Eu tenho total confiança nele. Vocês podem falar o que quiserem, mas o jogo dele é muito competitivo. É um jogador que merece todo o meu respeito. O que eu tenho que fazer é dar confiança pro Nicolas, assim como pra outros jogadores", disse.

A arbitragem também foi alvo de Hélio dos Anjos na coletiva. Após o final do jogo contra o Operário, o comandante bicolor foi expulso. Na conversa com os jornalistas, ele explicou o motivo da suspensão e disse que "não tem medo" de levar cartões.

"Eu fui conversar com o juiz sobre o jogo, perguntar porque ele não deu sequência a partida após o escanteio no último minuto. Ele disse que não poderia fazer isso porque o jogo tinha acabado. Não concordei, mas tudo bem. Depois, fui reclamar de dois cartões que ele poderia ter dado no jogo, mas não deu. Nesse momento, ele disse que estava questionando ele de forma técnica e me deu o cartão. Esse juiz tá na geladeira há tempos. Nesse ano, não apitou nenhum jogo de Série A e só um de Série B. Eu não me preocupo em ser expulso, mas sim com um gol tomado no final", falou.

Sem Hélio dos Anjos no banco de reservas, o Paysandu encara o Coritiba-PR na rodada que vem da Série B, no estádio Couto Pereira, às 11h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.