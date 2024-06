Um ano de Paysandu! Hélio dos Anjos comemora títulos, acesso e números positivos no Lobo

O técnico Hélio dos Anjos completou, nesta sexta-feira (28), um ano no comando do Paysandu. O treinador nesta atual passagem, conquistou títulos e recolocou o Papão na Série B do Campeonato Brasileiro. O “Vovô Hélio”, como muitos torcedores costumam chamar o comandante bicolor, coleciona conquistas com o clube dentro e fora das quatro linhas.

Em uma era do futebol em que os treinadores possuem trabalhos “tapa buracos” e poucos sólidos, Hélio dos Anjos vai na contramão e é um adepto de trabalhos longos e consistentes nos clubes por onde passa, principalmente nas Séries A e B, Divisões que é costumeira a constantes trocas de treinadores.

O treinador de 66 anos e com uma vasta experiência na carreira, comemorou a data e fez uma publicação em sua conta no Instagram. Hélio dos Anjos trabalha com o seu filho, Guilherme dos Anjos e fez questão de citar a solidez do trabalho desenvolvido no Paysandu e comentou sobre o processo que o clube bicolor vem passando ao longo desse período em que retornou ao Papão.

“Hoje completamos um ano de Paysandu mais uma vez. Privilégio que ocorreu nos últimos quatro trabalhos. As conquistas foram fundamentais para o Paysandu, um acesso, dois títulos, somente nove derrotas no ano todo, porém, o que me orgulha tanto quanto eles [os títulos], foi ver o crescimento interno do clube, o desenvolvimento dos processos e da estrutura. Espero poder continuar contribuindo, pois temos muito a crescer”, escreveu.

Trabalhos longos

Os três últimos clubes de Hélio dos Anjos foram o Paysandu, Náutico-PE e Ponte Preta-SP, até retornar ao Papão no ano passado. Pela equipe alviceleste, a última passagem durou de 31 de maio de 2019 a 15 de setembro de 2015 (1 ano, 3 meses e 15 dias). Já no Timbu pernambucano a passagem durou de 18 de novembro de 2020 a 11 de fevereiro de 2022 (1 ano, 2 meses e 24 dias). Com a Macaca campineira Hélio dos Anjos teve um ciclo que iniciou no dia 22 de fevereiro de 2022 a 18 de abril de 2023 (1 ano, 1 mês e 27 dias). E mais uma vez Hélio ultrapassa a marca de um ano de trabalho no Paysandu.

Títulos

Além dos trabalhos longos nas equipes por onde passa, Hélio marca sua trajetória com títulos e acesso. Pelo Paysandu, o treinador conquistou os Parazões de 2020 e 2024, além da Copa Verde de 2024. No currículo também consta o acesso à Série B no ano passado.

Com o Náutico-PE, Hélio dos Anjos levou a equipe alvirrubra ao título estadual em 2021, livrou o Timbu do rebaixamento na Série B.

Já na Ponte Preta o treinador conquistou o acesso para a elite do Paulistão, além de ter conquistado o título do Campeonato Paulista Série A2 com a Macaca. Já na Série B terminou com a equipe campineira na 12ª colocação, no meio da tabela.