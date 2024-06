Antes de partida, Hélio dos Anjos é homenageado por chegar a 100 jogos no Paysandu

O treinador Hélio dos Anjos chegou a marca de 100 jogos no comando do Paysandu na partida contra o Guarani, no último sábado (25), na sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (4), na Curuzu, o técnico voltou a campo com o Papão na Segundona e recebeu uma homenagem do clube bicolor pelo feito.

Antes do jogo contra o América-MG, válido pela oitava rodada da Série B, o o clube bicolor presenteou Hélio dos Anjos com um quadro comemorativo pelos 100 jogos no comando do Bicola.

Hélio dos Anjos está na terceira passagem no Paysandu. A primeira foi em 2002. Depois, retornou em 2019 e ficou até 2020 e voltou só em 2023, quando ajudou o Papão a conquistar o acesso à Série B desta temporada.

Ao todo, pelo Bicola, o treinador possui dois títulos do Campeonato Paraense e uma Copa Verde - conquistada na última quarta-feira (29) diante do Vila Nova-GO. Por conta disso, o técnico caiu nas graças dos torcedores e é considerado um dos mais importantes deste século.

O jogo contra o América-MG também marcou a primeira vitória do Paysandu na Segundona do Brasileirão. O time paraense era a única equipe que não havia vencido no campeonato. No entanto, com o apoio da torcida e embalado pelo título recente da Copa Verde, o Bicola deslanchou e fez 2 a 0 sobre o Coelho, que não havia perdido na Série B. Os gols bicolores foram marcados pelo meia Val Soares e pelo atacante Esli García.