Na Série B, Paysandu leva gol no final e empata com Operário-PR na Curuzu lotada

Em um jogo movimentado na Curuzu, o Paysandu empatou com o Operário-PR, na tarde deste domingo (30), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Papão saiu na frente do placar, mas a equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos não conseguiu segurar e levou o empate nos últimos minutos, decretando mais um tropeço do Papão na Segundona.

Desfalques importantes

O Paysandu entrou em campo com uma dupla de zaga totalmente reserva, já que o uruguaio Yeferson Quintana machucou o joelho e o Lucas Maia teve uma torsão de tornozelo. O técnico bicolor Hélio dos Anjos optou por Wanderson e Carlão e no primeiro tempo os zagueiros do Papão tiveram dificuldades com as investidas do Operário-PR.

O jogo

Nos primeiros minutos de jogo o Paysandu exerceu uma pressão na equipe paranaense. O clube bicolor teve uma chance com Jean Dias em um bate-rebate na área, que chutou cruzado, mas a bola caprichosamente saiu pela linha de fundo. Porém, após o ataque do Papão, o time do fantasma ganhou espaço e tomou conta do jogo.

Fantasma bem mellhor

O jogador Rodrigo Rodrigues, um dos principais atletas do Operário, deu bastante trabalho à defesa bicolor. Sempre voluntarioso, ele teve levou perigo em chutes de fora da área e também em passes e cruzamentos nas subidas do Fantasma ao ataque. O goleiro do Paysandu, Diogo Silva, foi exigido algumas vezes, livrando o clube paraense de sofrer o gol. Aos 23 minutos o Fantasma chegou a marcar, após Pedro Lucas receber na esquerda, avançar e cruzar para Ronaldo, que mandou para a rede, calando a Curuzu, porém, o VAR anulou o gol do Fantasma, alegando impedimento

Mas futebol não é ciência exata...

O Operário estava melhor na partida, mais posse de bola e dominava as ações em campo. O goleiro Diogo Silva voltou a ser exigido em chutes de longa distância por Pedro Lucas e Ronaldo, além de ser decisivo em saídas do gol em bolas cruzadas na área. Mas quando o Operário estava melhor na partida, foi o Paysandu quem abriu o placar.

VAR

A equipe do Papão foi ao ataque pelo lado direito, a bola foi cruzada e logo afastada pela zaga do Operário, porém, dentro da área, Nicolas foi derrubado por Índio. O lance seguiu, mas o VAR chamou o árbitro Sávio Pereira Sampaio foi analisar o lance na cabine do VAR. Após minutos de revisão, foi marcado o pênalti para o Papão. O volante João Vieira chamou a responsabilidade e com tranquilidade deslocou o goleiro e fez a festa da torcida do Papão, na Curuzu, aos 30 minutos.

Fantasma no ataque

Na volta do intervalo, o Operário teve mais controle da partida. A equipe paranaense iniciou pressionando o Paysandu e por pouco não deixou tudo igual na Curuzu. O fantasma teve três oportunidades de gols com Rodrigo Rodrigues e Vinícius Diniz, que pararam no goleiro do Paysandu, Diogo Silva. A outra oportunidade foi na cobrança de escanteio que quase se transformou em gol olímpico, mas a bola caprichosamente beijou o travessão e a defesa do Papão afastou o Perigo.

Papão não conseguiu consolidar o placar

Já a equipe bicolor tentando explorar a velocidade nos contra-ataques, principalmente com Esli Garcia e também Edílson, que foi muito bem na partida, apoiando no ataque, mas o Paysandu não conseguiu concluir ao gol as chegadas pelos lados do campo. O técnico Hélio dos Anjos, mexeu na equipe, colocando Netinho, Wesley Fraga, Crystopher além de Edinho e Vinícius Leite. O Papão ganhou em movimentação, o clube bicolor teve um pouco mais de posse de bola, mas não conseguia criar da mesma forma.

Golaço

Por outro lado, o Operário manteve as chegadas mais perigosas ao ataque. Rodrigo Rodrigues mais uma vez foi acionado, fez boa jogada, mas parou em duas grandes defesas do goleiro do Paysandu. Mas na reta final do jogo o fantasma chegou ao gol de empate. Após cruzamento na área, a bola foi ajustada para Ronald, que tinha acabado de entrar, mandar um chutaço, cruzado, forte, sem chances para o goleiro Diogo Silva, calando a Curuzu.

No travessão

Após o empate, o Paysandu foi para cima do Operário já nos acréscimos. O Papão teve duas chances reais com Nicolas, que recebeu cruzamento de Netinho, mas foi atrapalhado pelo zagueiro do Operário. No último minuto de jogo, após cobrança de escanteio na primeira trave, Nicolas se antecipou e a bola explodiu no travessão e saiu pela linha de fundo, decretando o empate na Curuzu.

Panorama

Com o resultado o Operário se manteve no G-4, na 3ª colocação, com 22 pontos. Já o Paysandu soma agora 16 pontos e momentaneamente ocupa a 14ª colocação na Série B. O clube paraense não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento da Série B. A distância do Papão para o CRB-AL, primeiro clube no Z-4 são de quatro pontos. O próximo compromisso do Paysandu na Série B será no domingo (7), fora de casa, contra o Coritiba-PR, no Estádio Couto Pereira, às 11h. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

FICHA TÉCNICA – PAYSANDU 1 X 1 OPERÁRIO-PR

Local: Estádio da Curuzu – Belém (PA)

Data: 30.06.2024

Horário: 16h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Lucas Costa Modesto (DF) e Schumacher Marques Gomes (DF)

Quarto árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (PA)

Cartões amarelos: João Vieira e Val Soares (PAY); Santiago Ocampos e Rodrigo Rodrigues (OPE)

Gols: João Vieira 30’/1T (PAY); Ronald 43’/2T (OPE)

Paysandu: Diogo Silva; Edilson (Michel Macedo), Wanderson, Carlão e Kevyn; João Vieira (Wesley Fraga), Val Soares (Crystopher), Juninho (Netinho) e Esli Garcia (Vinícius Leite); Jean Dias (Edinho) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Operário-PR: Rafael Santo; Satiago Ocampos (Sávio), William Machado, Joseph e Pará; Jacy Maranhão (Vinícius Diniz), índio (Neto Paraíba), Felipe Augusto e Pedro Lucas (Filipe Claudino); Rodrigo Rodrigues e Ronald. Técnico: Rafael Guanaes.