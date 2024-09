Hélio dos Anjos não resiste à derrota para o Amazonas e é demitido do Paysandu

Após 24 rodadas no comando técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos está oficialmente fora do clube. Além do treinador, também deixam o clube os auxiliares Guilherme dos Anjos e Marcelo Rocha. A demissão foi anunciada logo após a coletiva realizada com o treinador.

A decisão da diretoria levou em consideração mais uma derrota na Série B, agora em casa, para a equipe do Amazonas. O placar de 1 a 0 deixou a torcida revoltada, criando até um princípio de tumulto na saída do time para o vestiário. Ao som de vaias e xingamentos, o comandante deixou o palco do jogo sob a proteção da Polícia Militar, tamanha era a fúria da Fiel Bicolor.

A situação de Hélio dos Anjos vem sendo observada há tempos, desde que o time desandou na Série B e começou a desperdiçar pontos importantes dentro e fora de casa. Para se ter uma ideia do panorama, em 12 partidas disputadas em casa, o Paysandu ganhou apenas três, perdeu outras três e empatou seis vezes. Dos 32 pontos disputados como mandante, apenas 15 ficaram na Curuzu.

Depois de um começo de temporada promissor, com direito a conquista do Parazão e Copa Verde, o Paysandu estreou na Série B com a melhor das expectativas, ainda que o adversário fosse o Santos, na Vila Belmiro. Na primeira rodada o time perdeu por 2 a 0. A primeira vitória só veio na oitava, contra o América-MG. A partir daí vieram outras quatro e um novo jejum, que perdurou até a fatídica derrota para o Amazonas. Até o momento a diretoria não definiu quem será o substituto a comandar o time na próxima partida em casa, pela 26ª rodada, contra o Guarani.

Além da questão do alto número de empates e derrotas, outro fator que pesou na decisão foi a relação desgastada do técnico com o elenco. Em alguns momentos da Série B, Hélio foi muito criticado por não utilizar algumas peças, especialmente o venezuelano Esli Garcia, que chegou ao Paysandu e logo se tornou o artilheiro do time na competição, com seis gols, e ainda assim não ganhou espaço entre os titulares.

A relação entre ambos estremeceu quando o jogador marcou o gol do empate na partida contra o Goiás, na Serrinha. Esli comemorou o momento com uma "encarada" em direção ao técnico, mas alguns dias depois disse que a atitude foi um "desabafo" e que o olhar não teve a intenção de confrontar o chefe. A última vitória conquistada pelo Paysandu foi no dia 20 de julho, ocasião em que o Papão derrotou a Ponte Preta pelo placar de 1 a 0. Hélio dos Anjos deixa o Paysandu na 15ª posição, com 27 pontos. A campanha total do treinador no comando bicolor, em 2024, foi de 47 partidas, sendo 19 vitórias, 18 empates e 10 derrotas.