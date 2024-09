Próximos jogos do Paysandu; confira quando o time joga e os adversários

O Paysandu não tem vivido bons momentos na Série B do Campeonato Brasileiro. Após nove jogos sem vencer, a equipe Bicolor se despediu do técnico Hélio dos Anjos e deve seguir na competição sob um novo comando que ainda não foi definido. No entanto, uma coisa é certa, o novo técnico terá que ter disposição para reverter o cenário para o Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

VEJA MAIS

Atualmente, o time ocupa a 15ª posição da tabela, com 27 pontos, somente duas posições fora da zona de rebaixamento, que assombra os torcedores bicolores. O Paysandu ainda tem 13 rodadas para se recuperar, e a equipe de esportes de O Liberal listou os próximos compromissos do clube.

Confira os próximos jogos do Paysandu na Série B:

Paysandu x Guarani (26ª rodada)

Data: sábado (14/9)

Hora: 17h

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

América-MG x Paysandu (27ª rodada)

Data: quarta-feira (18/9)

Hora: 21h30

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Paysandu x Sport-PE (28ª rodada)

Data: segunda-feira (23/9)

Hora: 18h30

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Paysandu x Ituano (29ª rodada)

Data: sexta-feira (27/9)

Hora: 21h30

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

CRB x Paysandu (30ª rodada)

Data: sábado (05/10)

Hora: 17h

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).