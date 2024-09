Em 'jogo de seis pontos', Paysandu recebe o Ituano precisando vencer para espantar fantasma do Z4

Paysandu e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 21h30, na Curuzu, em um confronto decisivo pela reta final da Série B. Ambas as equipes estão em situação delicada na tabela. O Paysandu, com 30 pontos, ocupa a 16ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento (Z-4), enquanto o Ituano está em 18º, com 28 pontos. Ambas as equipes vêm de duas derrotas seguidas e precisam urgentemente de uma vitória para melhorar suas posições no campeonato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na última rodada, o Paysandu foi derrotado pelo Sport e estacionou nos 30 pontos, o que o coloca em uma posição perigosa. Para o time paraense, uma vitória nesta sexta-feira é crucial, já que outro resultado negativo pode fazer com que a equipe termine a rodada dentro do Z-4, aumentando ainda mais a pressão sobre o grupo. O técnico Márcio Fernandes inclusive reconhece a importância do confronto e pediu paciência à torcida. Ele classificou o jogo como “de seis pontos”, dada a necessidade de uma vitória para afastar o fantasma do rebaixamento.

Para esta partida, Fernandes espera contar com o retorno de Cazares, que ficou fora da última rodada devido a um problema com o voo. Outro reforço importante é o de Quintana, que retorna após cumprir suspensão. No entanto, o Paysandu terá desfalques. Wanderson e Matheus Trindade estão suspensos e ficam de fora do confronto. Para o atacante Nicolas, que vem sendo criticado por suas atuações individuais, a oportunidade de espantar o fantasma do Z4 não pode ser desperdiçada, até para tranquilizar a torcida.

VEJA MAIS



"No último jogo eu fui vaiado. A nossa torcida está bem impaciente. Eu vejo situações que nunca vi. Eu entendo essa impaciência porque sei da paixão deles. E como as vitórias não chegam, a situação na tabela também fica instável. Isso chateia muito. O que podemos fazer dentro de campo é transmitir confiança ao torcedor e contar com o apoio deles. Faço um apelo ao torcedor, que nos dê 100 minutos de apoio. Nós vamos corresponder e reverter a situação".

O Ituano, por sua vez, também não vive um bom momento. Na última rodada, o time paulista foi derrotado pelo Coritiba em casa, o que o fez voltar para a zona de rebaixamento. Assim como o Paysandu, o Ituano precisa vencer para tentar sair do Z-4. Apesar da situação difícil, o técnico Alberto Valentim conta com a possível volta de Guilherme Lazaroni, que está em fase final de recuperação de lesão. No entanto, Valentim terá alguns desfalques importantes. Cinco jogadores, entre eles Salatiel, Lipe Gadol, Zé Carlos, Eduardo Diniz e Zé Eduardo, seguem fora por problemas físicos. A boa notícia é que não há jogadores suspensos.

Ficha Técnica

Data: 27/09/2024

Hora: 21h30

Local: Curuzu

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha(GO)

Paysandu: Diogo Silva; Edílson, Bryan Borges, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Esli Garcia (Cazares); Jean Dias, Borasi (Yony) e Nicolas.

Técnico: Márcio Fernandes

Ituano: Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Guilherme Mariano, Richard, Rodrigo, Miquéias, José Aldo, Bruno Xavier, Vinícius Paiva, Salatiel

Técnico: Alberto Valentim