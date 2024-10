Além de Nicolas, Paysandu pode ter mais desfalques para o jogo contra o CRB; confira

Na briga para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, o Paysandu vai encarar o CRB-AL na próxima sexta-feira (4). Em jogo fora de casa, o treinador Márcio Fernandes terá que lidar com alguns desfalques no time principal.

Além do atacante Nicolas, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo contra o Ituano-SP, de acordo com o colunista Carlos Ferreira, o uruguaio Quintana e o meia Leandro Vilela também estão fora do jogo contra o CRB por conta de lesões.

O meia Netinho também é dúvida para o duelo, segundo o jornalista. Com isso, o técnico Márcio Fernandes organiza o time para encontrar os substitutos adequados.

Conforme o colunista, a maior questão do técnico bicolor no momento é quem entrará no lugar do artilheiro Nicolas, que não vive uma boa fase, mas é titular absoluto da posição.

Uma das opções seria o camaronês Joel Tagueu, no entanto, o jogador ainda não estaria em plena forma física. Outra alternativa poderia ser o atacante colombiano Yony Gonzalez, que já atuou em seis partidas pela equipe bicolor.

O Paysandu visita o Galo da Praia, precisando de mais uma vitória para ficar mais tranquilo na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o Papão está na 14ª colocação, com 33 pontos. Já o CRB-AL é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 30.

A partida também marca o reencontro entre o Bicola e o técnico Hélio dos Anjos. O treinador foi dispensado do clube paraense no início de setembro, após uma sequência de resultados negativos. Em seguida, ex-comandante bicolor assinou com o time alagoano, que briga para permanecer na Segundona.

O jogo entre Paysandu e CRB-AL ocorre na sexta-feira (4), às 20h, no estádio Rei Pelé. O duelo terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal +.