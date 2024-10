Entenda como a Série B pode impulsionar os clubes

Assim como o Paysandu neste ano, o Remo vai experimentar em 2025 um grande aumento em suas finanças. Se, na Série C, o clube recebeu R$ 1,5 milhão em cotas, na Série B receberá mais de R$ 10 milhões provenientes de cotas de TV e placas publicitárias. Além disso, terá a taxa de adesão a uma das ligas de clubes, diversas oportunidades comerciais e a garantia de competições de janeiro a novembro.

A Série C penaliza os clubes com o risco de encerrar a temporada já em setembro ou, no máximo, em outubro. O calendário mais curto e com menor visibilidade torna tudo mais difícil no mercado, especialmente no que diz respeito a contratações. Por isso, subir para a Série B significa uma libertação.

A importância da continuidade

Quando um clube sobe de divisão no Campeonato Brasileiro, tanto as receitas quanto os custos aumentam. Quando o clube cai, ele é forçado a encolher suas contas, o que pode resultar na perda de conquistas. O Paysandu está correndo esse risco e luta, agora, com todas as suas forças para não ser rebaixado.

A permanência na Série B é fundamental para os avanços estruturais e organizacionais. É durante esse período que os clubes se preparam, etapa por etapa, para disputar uma vaga na Série A. Esse processo depende de racionalidade, compromisso e ações concretas.

Baixinhas

O CRB encara o jogo contra o Paysandu como uma chance de sair da zona de rebaixamento. Se vencer, iguala a pontuação, mas fica à frente do Papão no número de vitórias. E se o CRB vê o jogo como uma decisão, o Paysandu deve tratá-lo da mesma forma.

Bruno Silva só voltará a jogar em 2025. Ele está se recuperando de uma cirurgia na virilha, após uma grande contribuição dentro e fora de campo para o acesso do Leão Azul. Mesmo fora dos gramados, ele ainda pode ajudar com sua liderança na busca pelo título da Série C, caso o time azulino chegue à final.

Ricardo Catalá ajudou a montar o elenco do Remo, virou adversário na disputa pelo acesso e agora é aliado na rodada que definirá o finalista. Se o São Bernardo vencer ou até empatar com o Volta Redonda no sábado, abrirá caminho para o Leão, que, ao mesmo tempo, enfrentará o Botafogo-PB.

Além de Nicolas, suspenso, Quintana e Leandro Vilela, lesionados, também serão desfalques no Papão para o jogo em Maceió. Netinho é dúvida. A grande questão é quem substituirá Nicolas, já que Joel ainda não está em plena forma física e Yone Gonzalez ainda não deslanchou.

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, informou à coluna que o clube ativará o "gatilho social" pelo acesso à Série B. O Remo fará doações a instituições assistenciais, conforme o planejamento feito no início deste ano, e isso deverá ocorrer mais vezes em 2025.

O "gatilho social", com doações para entidades filantrópicas, é uma forma de associar as conquistas do clube a benefícios para pessoas carentes, além de chamar a atenção da sociedade para o trabalho assistencial dessas instituições. Assim, o clube cumpre mais um papel social relevante.

Nos ajustes da tabela da Série B, o jogo contra a Ponte Preta em Campinas foi antecipado de 5 para 4 de novembro. Essa mudança atende a uma necessidade do Papão, que tem eleições marcadas para o dia 5. Roger Aguilera ainda é o único candidato à presidência.