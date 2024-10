Em reencontro com Hélio dos Anjos, Paysandu não poderá contar com Nicolas; entenda

O Paysandu tem o reencontro com o ex-treinador da equipe Hélio dos Anjos na próxima sexta-feira (4), quando enfrenta o CRB-AL, novo time do ex-técnico do Bicola. Em uma briga para se distanciar da zona de rebaixamento, o Papão não vai poder contar com o artilheiro da equipe, o camisa 11 Nicolas.

Na partida contra o Ituano-SP, pela 29ª rodada da Série B, o atacante bicolor levou o terceiro amarelo na competição e está suspenso do duelo contra o CRB-AL.

Nicolas não está em boa fase com a camisa do Papão. No entanto, é um jogador de confiança da comissão técnica e faz parte da composição do ataque do time como titular. Assim, o treinador Márcio Fernandes terá um pouco de trabalho para encontrar um substituto para o jogador.

Seca de gols

Nicolas vive um momento delicado no clube bicolor. Mesmo sendo o artilheiro da equipe, com 20 gols marcados na temporada, o atacante está sem balançar as redes há 10 partidas. A última vez que o atacante marcou foi contra o Ceará-CE, na 15ª rodada do campeonato.

A maioria dos gols marcados pelo jogador foram no Campeonato Paraense, sendo 11 no total. Já na Série B, Nicolas fez apenas três. Na Copa Verde, a marca foi de seis. Por conta da falta de protagonismo na Segundona e do desempenho do time, o atacante tem sido bastante cobrado pelos torcedores.

Cenário

O Paysandu está na 14ª colocação da tabela da Série B, com 33 pontos. A vitória sobre o Ituano deu mais gás para a equipe na briga contra o Z-4. No entanto, o time precisa vencer o CRB, que também luta para não ser rebaixado.

A equipe de Alagoas é a 17ª na classificação, com 30 pontos. Em caso de vitória sobre o Papão, o time pode escapar na zona da degola.

A partida entre o Paysandu e CRB ocorre na próxima sexta-feira (4), às 20h, no estádio Rei Pelé. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance no site de OLiberal, além de narração na Rádio Liberal+.