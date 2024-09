Vitória do Paysandu sobre o Ituano alivia pressão e aumenta chances de permanência na Série B

A vitória sobre o ituano na 29ª rodada ajudou o Paysandu a afastar-se da zona de rebaixamento da Série B, agora com uma diferença de três pontos para o primeiro do Z4, o CRB, que, curiosamente, é o próximo adversário, e acredite se quiser, é treinado por ninguém menos que Hélio dos Anjos, recém-demitido do Papão. Este será o primeiro de nove jogos que o clube deve cumprir até o fim da competição, entre os quais, se vencer ao menos quatro deles, garante a permanência na Segundona.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Quem garante é a matemática e, como todos sabem, os números não mentem jamais. De acordo com o site Chance de Gol, que usa cálculos matemáticos para formular as chances de título, acesso e rebaixamento, o Paysandu está numa zona branda, isto quer dizer que não habita os extremos, seja na parte inferior ou superior. Hoje, o time soma 33 pontos, na 14ª posição, faltando nove rodadas para o fim da competição. E conforme o site estatístico, a equipe que somar 45 pontos está tecnicamente garantida entre os 20 na Série B de 2025.

VEJA MAIS



Aplicando o cálculo à situação do bicola, chegamos ao entendimento que seja necessário vencer, pelo menos, quatro jogos entre nove em disputa. E este número equivale ao número de jogos que o clube ainda fará em casa. Esses confrontos serão contra a Chapecoense (09/10), Coritiba (26/10), Brusque (16/11) e Vila Nova (26/11). São dois adversários da parte inferior e outros dois da parte superior da tabela, entre eles o Vila Nova, que fora treinado este ano pelo próprio Márcio Fernandes, hoje no Papão.

O site informa ainda que o Paysandu tem "quase 0%" de chances de título, "quase 0% de chance de acesso" e 18% de probabilidade de ser rebaixado. Isto quer dizer que, mesmo com chances de queda reduzida, elas existem e isso obriga o time a cumprir suas tarefas, principalmente na Curuzu, onde os resultados estão bastante equilibrados. Pela Série B, foram 15 jogos, sendo cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 13 gols marcados e 14 sofridos.