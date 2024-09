Série B 2025 pode ter três times do Norte após 19 anos; entenda

Pela primeira vez, em 19 anos, a Série B pode ter três clubes do Norte do Brasil em uma edição. Com o acesso do Remo confirmado, caso Paysandu e Amazonas-AM permaneçam na segunda divisão, esse fato pode acontecer novamente. A última vez que isso ocorreu foi em 2006, quando Leão e Papão disputaram a competição o lado do São Raimundo-AM.

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

O Paysandu, atualmente, está na 14ª posição com 33 pontos conquistados e briga para escapar do Z4. O primeiro time na zona de rebaixamento, o CRB-AL, é o 17º colocado com 30 pontos. Já o Amazonas-AM, se encontra em uma situação confortável na tabela de classificação, com 39 pontos conquistados na 11ª posição. A média de pontos para não ser rebaixado é de 45.

UMA PERMANÊNCIA E DOIS REBAIXAMENTOS

Na Série B de 2006, o Remo terminou a competição na 12ª posição com 46 pontos e permaneceu na segunda divisão. Já o Papão, terminou o ano rebaixado na 17ª colocação com 44 pontos. O São Raimundo-AM fez a pior campanha entre todos os times do Norte e caiu para 3ª divisão com 43 pontos, na vice-lanterna.

APÓS ACESSO, O TÍTULO

Antes de terminar a temporada, o Remo ainda pretende buscar o título da Série C 2024. O Leão já foi campeão da Terceirona em 2005, ano do centenário do clube.