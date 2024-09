Pouco tempo após demissão, Paysandu reencontra Hélio dos Anjos em meio a polêmica sobre multa

Na próxima sexta-feira (4), em outro confronto direto para escapar da zona de rebaixamento da Série B, o Paysandu encara o CRB-AL, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. O Papão, que precisa vencer, irá encontrar um velho conhecido: o técnico Hélio dos Anjos. O treinador assumiu a equipe alagoana no último dia 20 de setembro, dias após ser demitido pelo clube bicolor.

Com três passagens pelo Paysandu, a última, que durou de 2023 até 2024, terminou de forma delicada e polêmica. Após sequência de resultados ruins, Hélio não resistiu à derrota para o Amazonas-AM na Curuzu e foi dispensado pelo Papão. A campanha total do treinador no comando bicolor, em 2024, foi de 47 partidas, sendo 19 vitórias, 18 empates e 10 derrotas.

Após contato de Oliberal.com, por meio de sua advogada, o treinador revelou que a multa rescisória ainda não foi paga e que a dívida do clube com ele ultrapassa R$ 1 milhão. O Paysandu, disse em nota oficial, que não reconhece o valor milionário cobrado por Hélio dos Anjos. Maurício Ettinger, presidente bicolor, apontou “má-fé” do técnico em expor a dívida.

O Paysandu, atualmente, está na 14ª posição com 33 pontos conquistados. Já o CRB-AL, primeiro time na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 30 pontos. Em junho, quando o Papão recebeu os alagoanos, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Agora, ambas as equipes estão vindo de vitória. O Papão venceu o Ituano em casa por 1 a 0. O time alagoano, na estreia de Hélio dos Anjos, derrotou o América-MG por 2 a 1.