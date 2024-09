Lutando contra o Z-4 na Série B, Paysandu pode perder cerca de R$ 8 milhões em caso de rebaixamento

A segunda metade da temporada de 2024 tem sido difícil para o Paysandu. O clube enfrenta uma luta incessante contra o rebaixamento à Série C do Brasileirão e um iminente déficit orçamentário. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de *O Liberal*, o Papão perderá, no mínimo, cerca de R$ 8 milhões caso não consiga escapar do Z-4 até o final da Série B.

Para fazer a estimativa, a reportagem utilizou dois parâmetros: as cotas de participação e a média de renda líquida de bilheteria. Somadas apenas essas duas variáveis, o Papão perderia exatos R$ 8,2 milhões caso seja rebaixado à Terceira Divisão.

A primeira variável parece ser a mais estável. Segundo os valores acordados entre a CBF e os clubes no congresso técnico desta temporada, cada equipe da Série B recebeu R$ 7.186.842,11 em cota líquida de participação. Além disso, os clubes têm direito a R$ 1,5 milhão em cotas de placas de publicidade, que podem ser negociadas a cada jogo como mandante.

Nesse aspecto, a Série C representa um abismo financeiro. De acordo com os valores praticados nesta temporada, cada participante da primeira fase da Terceirona recebe R$ 1,2 milhão. Em caso de classificação para a segunda fase, os clubes faturam R$ 312 mil. Portanto, o valor máximo de cota de participação que as equipes da Terceira Divisão podem receber é de R$ 1,512 milhão.

Já os valores de bilheteria são mais voláteis. Para fazer uma estimativa, a reportagem de O Liberal calculou a média da arrecadação do Paysandu em jogos como mandante (R$ 200 mil/jogo). Com base nisso, constatou-se que o Papão pode perder até R$ 1 milhão apenas em receita de bilheteria.

O motivo disso é a menor quantidade de jogos disputados no Brasileirão Série C. Mesmo que o Paysandu chegue à final do torneio, a equipe jogará em casa apenas 14 vezes, contra 19 nesta temporada. Caso o clube mantenha a mesma média de arrecadação — o que é improvável na Terceira Divisão — pode deixar de ganhar R$ 1 milhão devido à redução de cinco jogos.

Comparação de valores

Cota de participação + bilheteria na Série B: R$ 12,5 milhões

Cota de participação + bilheteria na Série C: R$ 4,3 milhões

O montante pode ser maior

Os valores obtidos pela reportagem fazem parte apenas de uma estimativa, que levou em consideração apenas duas variáveis. No entanto, o déficit bicolor pode ser muito maior, caso sejam avaliados outros fatores que a apuração não teve acesso ou que sequer podem ser mensurados.

Uma das variáveis indisponíveis à imprensa é a receita proveniente de patrocínios. Com uma possível queda para a Série C do Brasileirão, vários anunciantes poderão reduzir o valor das cotas pagas, enquanto outros podem deixar o clube. Além disso, o poder de negociação do Paysandu no mercado da Terceira Divisão é muito menor.

Outro exemplo de fator imensurável é a demanda da Fiel Bicolor por ingressos em uma possível Série C. Dependendo das circunstâncias do rebaixamento e da campanha do time no torneio, não é possível afirmar com certeza que a média de arrecadação do clube na Terceirona será de R$ 200 mil, como acontece na Série B.