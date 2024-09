Márcio Fernandes fala em união do grupo e dedica vitória para a Fiel: 'ponto primordial'

O Paysandu voltou a sorrir na Série B! Com a vitória por 1 a 0 em cima do Ituano-SP, o Papão agora respira na tabela e se afasta do Z4. Na coletiva pós-jogo, o técnico Márcio Fernandes falou sobre o triunfo bicolor e dedicou ao torcedor, além de comentar sobre a arbitragem polêmica e explicar algumas mudanças na equipe, como a volta do goleiro Matheus Nogueira ao time titular.

UNIÃO DO GRUPO E VITÓRIA PARA A FIEL

O Paysandu veio de uma semana conturbada após perder para o Sport-PE em casa. Em uma de suas falas, Márcio deu ênfase ao momento em que o Papão vive e dedicou os três pontos para o torcedor. “Quero destacar a união do grupo, que se fechou em um único objetivo, que era conquistar a vitória. A nossa torcida foi realmente um ponto primordial para que isso acontecesse. Eles são, realmente, o fator que diferencia a confiança do jogador ou não. Nós buscamos força talvez de onde nem soubéssemos que tínhamos. O nosso torcedor é o mais importante. Essa vitória é para o nosso torcedor. Ele que realmente sofre. É uma torcida que realmente merece e por isso nós estamos dando o nosso sangue”, ressaltou.

ARBITRAGEM

O próximo jogo será contra o CRB-AL, outro adversário direto na briga para escapar da zona de rebaixamento. Ciente disso, a arbitragem é um tema que preocupa Márcio Fernandes, pois o trio do apito tem deixado a desejar nas últimas partidas. “Queria deixar o meu pedido. Acho que todos estão de acordo com o meu pensamento. A arbitragem não está sendo legal. É cartão besta para o Nicolas, aí tem uma falta que merece o cartão e não tem, a gente não pode falar nada no banco que já vem e expulsa. Que lá em Maceió contra o CRB, que a CBF possa pensar bem. Que vá um arbitro FIFA”, enfatizou Márcio.

MATHEUS NOGUEIRA

A presença do goleiro Matheus Nogueira entre os titulares foi a grande surpresa na escalação diante do Ituano-SP. A última partida do arqueiro foi contra o Sport-PE, lá no 1º turno. Na coletiva, Márcio explicou a mudança e disse que conversou com Diogo Silva. “Falei com o Diogo que ele não estava saindo por atuação, mas que a coisa não estava acontecendo. Eu precisava mudar e fazer alguma coisa. O Matheus é um grande goleiro, assim como o Diogo também é. Foi uma opção simples e técnica minha, mas que não teve nada de crucificar por algum resultado que não tivemos. O Diogo, no meu modo de ver, foi até bem”, apontou.