Criticado, Nicolas se diz 'decepcionado' com a torcida do Paysandu

O atacante do Paysandu, Nicolas, expressou sua desilusão e decepção em relação à torcida do clube durante uma coletiva realizada na última quinta-feira (26). A declaração veio após o jogador ser vaiado ao deixar o campo no jogo contra o Sport, realizado na segunda-feira (23), no estádio Curuzu, em Belém.

Ao ser questionado sobre o que pensou naquele momento, o atacante revelou que sentiu uma profunda frustração em relação à torcida. “Eu fui um dos primeiros a descer para o vestiário e, ao ver o estádio daquela maneira, meu sentimento foi de desilusão. Me senti desiludido com o clube ao qual me doei e continuo me doando. Decepcionado”, afirmou o jogador.

Nicolas completou falando sobre a diferença entre a perspectiva dos torcedores e a dos jogadores. “O torcedor é passional, ele não é razão, temos que entender isso. A gente ali dentro de campo é muito razão e, por vezes, a gente não reage porque pensa um pouco mais. Mas é triste, muito triste”, disse o jogador.

O atacante também comentou sobre os números que conquistou até agora pelo clube paraense, afirmando que eles não têm sido suficientes para garantir a paciência da torcida. “Com quase 60 gols marcados pelo clube em mais de 150 jogos e 22 gols apenas neste ano, sinto que isso não é suficiente para ter uma ‘gordura’ e a paciência da torcida. Às vezes, talvez o clube mereça um centroavante que faça apenas cinco gols no ano”, completou.

Contradições e Jejum

Apesar de ser o artilheiro do Paysandu na temporada, com 20 gols marcados, os números recentes de Nicolas não sustentam a justificativa apresentada pelo atacante durante a coletiva. Em 28 jogos disputados pelo clube paraense na Série B, ele foi titular em 23 partidas, mas conseguiu marcar apenas três gols, sendo o último na 15ª rodada, na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará.

Na competição, o atacante registrou cerca de 31 chutes em direção ao gol, dos quais 17 foram para fora e 14 foram no alvo. No entanto, apenas três desses chutes resultaram em gols, o que significa que ele desperdiçou o restante das tentativas, onde oito delas foram chances claras de marcar, de acordo com o site 365 Scores.

Contudo, nesta sexta-feira (27), Nicolas terá a oportunidade de voltar a marcar gols e reconquistar a confiança da torcida, pois o Paysandu enfrenta o Ituano-SP, time que possui a defesa mais vazada da Série B. O Papão precisa contar com um Nicolas inspirado para ajudar o clube paraense a se afastar da zona de rebaixamento, uma situação delicada para o clube.

Situação do Paysandu

O Papão precisa de no mínimo cinco vitórias para garantir que vai afastar o “fantasma do rebaixamento” até o fim da temporada. Atualmente, a equipe bicolor é a 16ª colocada na tabela, o primeiro time fora do Z-4, e a partida contra o Ituano pode ser a virada de chave que o clube alviceleste precisa.

Paysandu e Ituano jogam nesta sexta-feira (27/9), às 21h30, no Estádio da Curuzu. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.