Lateral-direito do Paysandu comenta reencontro com Hélio dos Anjos: 'Ele conhece o nosso grupo'

O Paysandu terá um confronto decisivo nesta sexta-feira (4), pela 30ª rodada da Série B. No chamado "jogo de seis pontos", o time enfrenta o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, precisando da vitória para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento da competição. O duelo tem ainda uma importância fundamental, haja vista que será o reencontro do time com o técnico Hélio dos Anjos, demitido do Papão recentemente.

Logo após deixar o clube, Hélio foi contratado pelo CRB, que vem a ser o atual 17º colocado, o primeiro do Z4. Para este duelo, o lateral-direito Bryan Borges pensa que o Paysandu tem a responsabilidade de entrar em campo com uma postura ofensiva, de certa forma até uma herança do antigo treinador, que chega bastante municiado de informações sobre o agora adversário.

"A gente tem que ser agressivo, seja com a bola ou não. Vai ser um jogo bem difícil, o Hélio conhece os atletas que estavam aqui, fez parte da montagem do elenco, então temos que nos impor lá fora para conseguir os pontos. Para a gente é um jogo de "seis pontos", pois uma vitória deles pode nos colocar atrás deles na tabela. Não podemos deixar que isso aconteça", explica.

Agora, sob o comando de Márcio Fernandes, o Paysandu tem duas derrotas e duas vitórias, ocupando o 14º lugar, com 33, passando por num momento decisivo que se aproxima cada vez mais do fim do campeonato. Para o lateral, a partida será difícil, mas com o time em condições de beliscar pontos fora de casa. "É um jogo de extrema importância. Sabemos das dificuldades que o jogo lá nos espera, mas estamos preparados para ir atrás desse resultado e continuar nossa caminhada para continuar na Série B".

A mudança de postura da equipe nos últimos jogos é outro fator a ser observado pelos jogadores, que, segundo ele, melhorou a parte defensiva da equipe. "O que eu posso falar é que isso foi resultado de muito trabalho. Estamos tratando muito a parte defensiva para melhorar isso, não tomar gols. É claro que todo jogo da Série B é difícil e às vezes acaba acontecendo. Mas apesar disso, temos o nosso intuito e conseguimos ser felizes. Somos um grupo. Quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde é a mesma coisa", encerrou.