Carlão diz que Paysandu 'encaixou' em formação com três zagueiros: 'Para mim é vantagem'

À medida que o tempo passa, a Série B vai tomando um ritmo intenso, com os times, ora brigando para subir, ora brigando para não cair. Nessa toada o Paysandu segue ajustando a equipe para o próximo compromisso pela competição, que será importante para definir onde o time pretende se localizar na tabela, faltando nove rodadas. Hoje, os bicolores estariam salvos da degola, mas a situação não garante tranquilidade e o time precisa vencer fora de casa para não correr risco de "escorregar" na tábua classificatória.

A oportunidade será nesta sexta-feira, às 20 horas, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. As duas equipes possuem uma diferença de três pontos, mas o CRB está no Z4, com 30 pontos, enquanto o Paysandu vem três posições acima, com 33, ou seja, a partida deste final de semana é literalmente de "seis pontos", pois pode, dependendo dos outros resultados, inverter a posição de ambos. Por isso, o duelo é visto com grande importância entre os atletas, sobretudo na defesa, que tem a obrigação de segurar o ímpeto adversário.

Para Carlão, hoje o Paysandu vem construindo um esquema sólido com três zagueiros, sendo este sistema diretamente responsável pela vitória sobre o Ituano. "É um esquema que melhora um pouco a situação d o clube que tem muitos zagueiro. Eu já joguei assim no Náutico, não vejo tanta diferença. O professor Márcio pede para não termos uma linha tão alta. Com o Hélio a linha era alta. Nesse esquema a gente também se adaptou muito rápido, além de ser um tipo de jogo que usa três zagueiros e acaba sendo mais fácil jogar", acredita.

Contra o Ituano, o Papão utilizou Quintana, Carlão e Lucas Maia, vencendo a partida com um gol marcado aos sete minutos de jogo pelo volante João Vieira. Na visão do defensor, essa mudança em relação ao estilo de Hélio dos Anjos foi fundamental para surpreender o adversário. "Acho que foi de acordo com o jogo, como o Ituano vinha. O professor teve essa carta na manga, tanto que conseguimos fazer um gol logo no início do jogo", encerra