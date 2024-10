Sem atacante, Paysandu desembarca em Maceió (AL) para pegar o CRB do técnico Hélio dos Anjos

O Paysandu desembarcou na cidade de Maceió (AL), no início da tarde desta quinta-feira (3), onde o clube paraense enfrenta o CRB-AL, amanhã (4), às 20h, no Estádio Rei Pelé, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O elenco bicolor fará um trabalho físico no hotel onde o clube está concentrado. A partida entre Galo x Papão é o famoso “jogo de 6 pontos”, já que o Paysandu ocupa a 14ª colocação na tabela da Série B com 33 pontos e o CRB é o primeiro time na zina de rebaixamento com 30. Em caso de vitória do time nordestino, ele ultrapassa o Papão no número de vitórias, primeiro critério de desempate.

VEJA MAIS

Para este jogo o Paysandu não terá a presença do atacante Nicolas, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nicolas é o artilheiro do Paysandu na temporada com 20 gols, mas não balança as redes há 10 partidas.

O confronto entre CRB x Paysandu marca também o reencontro do técnico Hélio dos Anjos com o Papão. O comandante do Galo estava no Paysandu este ano, mas foi demitido após perder para o Amazonas-AM, por 1 a 0, na Curuzu, no dia 5 de setembro.