Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu e que foram rebaixados para a Série C neste ano

A Série B do Brasileirão chega à última rodada com os quatro clubes já rebaixados. Ponte Preta-SP, Ituano-SP, Brusque-SC e Guarani-SP disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. O “derbi” campineiro Ponte Preta x Guarani será jogado pela primeira vez na Terceiona do Brasil. Nestes clubes rebaixados, muitos jogadores conhecidos do futebol paraense acabaram caindo com eles, nove deles já atuaram por Remo e Paysandu, além de dois treinadores que já comandaram a dupla Re-Pa.

PONTE PRETA

A Ponte Preta é o único clube que não possui jogadores que passaram por Remo e Paysandu, porém, têm atletas no elenco que atuaram no futebol paraense. O zagueiro Castro vestiu a camisa do Águia de Marabá em 2023. O jogador foi campeão paraense pelo Azulão e fez 24 jogos com a camisa do Águia e marcou dois gols.

Outro que vestiu a camisa do Águia e foi rebaixado com a Ponte Preta é o lateral-direito Igor Inocêncio. Ele atuou pelo Azulão marabaense em 2019 com oito partidas disputadas. Na atual temporada o jogador realizou 42 jogos com a camisa da Macaca e fez dois gols.

Com 21 partida pela Ponte Preta, o lateral-direito Luiz Felipe jogou no futebol paraense em 2020, quando defendeu as cores do Tapajós, clube de Santarém (PA). Com a camisa do Boto o jogador disputou nove jogos.

Se jogadores que passaram pela dupla Re-Pa não atuaram no rebaixamento da Ponte Preta esse ano, o mesmo não se pode falar de técnico. A Macaca foi rebaixada com o treinador Brigatti, que comandou o Paysandu por três vezes, nos anos de 2018, 2019 e 2020.

Técnico João Brigatti quando atuava pelo Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

BRUSQUE

O lateral-esquerdo Alex Ruan é paraense de Belém e foi cria das categorias de base do Remo. Atualmente com 31 anos, Alex Ruan atuou na equipe profissional azulina em 2013, 2014 e 2015, conquistando dois títulos do Parazão (2014 e 2015) e um acesso à Série C. O atleta está no Brusque desde 2021 e amargou mais um rebaixamento com o clube, que havia caído em 2022.

Alex Ruan quando estava no Cuiabá e foi campeão da Copa Verde no Mangueirão (Carlos Fellip / Arquivo O Liberal)

Atacante Diego Tavares, de 33 anos é mais um que esteve Belém. O jogador passou pelo Remo em 2023, fez 17 partidas e deixou o Leão. Pelo Brusque nesta temporada realizou 50 jogos e não balançou as redes.

Diego Tavares em treio no Baenão (Thiago Gomes / O Liberal)

Outro que teve uma passagem por Belém foi o técnico Marcelo Cabo. O comandante esteve à frente do Remo no ano passado, mas foi demitido após início ruim na disputa da Série C.

Marcelo Cabo comandando o Remo em jogo no Mangueirão (Thiago Gomes / O Liberal)

GUARANI

O Brugre teve no elenco rebaixado o goleiro Douglas Borges, de 34 anos. Ele atuou pelo Remo na temporada 2016 e fez apenas três jogos com a camisa do Leão. Nesta temporada foi reserva no Bugre e jogou nove vezes.

Goleiro Douglas Borges em entrevista coletiva pelo Remo (Reprodução / TV Liberal)

Volante Gabriel Bispo esteve nesta temporada defendendo o Paysandu. Foram 16 jogos com a camisa do Papão e um título do Parazão. Pelo Bugre o meio-campista esteve dentro das quatro linhas 19 vezes e marcou dois gols.

Gabirel Bispo atuando pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Meia Marlon, de 27 anos, jogou por três temporadas no Paysandu [2020, 2021 e 2022] e foi a negociação mais cara do clube paraense, quando foi vendido ao Gil Vicente, de Portugal. Com a camisa do Papão foram 90 jogos, 25 gols, dois títulos do Parazão e um da Copa Verde. Pelo Bugre foram 30 partidas na temporada e um gol marcado.

Marlon quando atuava pelo Paysandu (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Atacante Marcelinho defendeu o Paysandu em 2022. O jogador fez 11 partidas pelo Papão e marcou um gol. Nesta temporada realizou três jogos pelo Bugre.

Marcelinho jogando pelo Papão na Série C (John Wesley / Paysandu)

ITUANO

Meia José Aldo, de 26 anos, jogou pelo Paysandu nos anos de 2021 e 2022 e fez 50 partidas pelo time bicolor. O atleta consquistou uma Copa Verde pelo Papão e foi negociado com o Ituano-SP, clube que defende desde o ano passado. Nesta temporada ele esteve em campo em 37 jogos pelo clube paulista e marcou seus gols.

José Aldo pelo Paysandu (Jorge Luiz Totti) / Paysandu

Atacante Bruno Alves, de 32 anos, teve passagens pelo Remo em 2022, onde marcou sete gols em 32 jogos foi campeão paraense. Ele também atuou pelo Paysandu em 2023, onde jogou 34 partidas subiu com o Papão à Série B.

Atacante Bruno Alves treinando no Papão (John Wesley/Paysandu)

O atacante Salatiel, de 32 anos, teve uma passagem rápida pelo Remo. O jogador chegou na Série c de 2020, fez 13 jogos, balançou as redes cinco vezes e subiu com o Leão Azul à Série B. Na atual temporada realizou 31 partidas pelo Ituano e marcou duas vezes.

Salatiel foi fundamental na conquista do acesso doo Remo à Série B (Samara Miranda / Remo)