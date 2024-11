Remo pode fechar com zagueiro paraense suspenso por envolvimento com apostas, diz jornalista

O Remo ainda não confirmou nenhuma contratação para a temporada 2025, mas o clube está ativo no mercado e busca reforços, um deles pode ser o zagueiro paraense Vitor Mendes, que esteve no Fluminense-RJ, no ano passado, mas que foi suspenso por envolvimento em esquemas de apostas. A informação é do jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal +.

A diretoria azulina tem interesse no jogador Vitor Mendes, para a temporada 2025, porém, o atleta só poderia jogar oficialmente no segundo semestre, quando acaba a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por envolvimento com esquema de apostas esportivas.

VEJA MAIS

De acordo com apuração do jornalista Michel Anderson, o jogador e o Remo já alinharam para que ele volte a jogar futebol com a camisa azulina em 2025. A intenção é que ele retome a carreira no clube paraense e que esteja próximo da família. Vitor Mendes treinou nesta temporada em Belém, mais precisamente no Baenão, além de utilizar a academia do clube.

Vitor Mendes treinando pelo Fluminense-RJ (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

Vitor Mendes foi punido no ano passado com 720 dias de suspensão, além de uma multa de R$ 70 mil. Ele fez um acordo com o Ministério Público para não responder criminalmente, porém, as punições na esfera desportiva devem ser cumpridas. Segundo investigações, o Mendes recebeu uma quantia financeira para levar um cartão amarelo quando atuava pelo Juventude-RS, no Campeonato Brasileiro de 2022. O zagueiro foi punido com o cartão e consta como prova do Ministério Público, um comprovante de PIX, no valor de R$ 5 mil, no dia 21 de outubro, da empresa “BC Sports Management”, que tem como sócio Bruno Lopez, que foi preso e apontado como um dos chefes do esquema de apostas.

O zagueiro Vitor Mendes é natural de Belém, está com 25 anos e iniciou a carreira na Inter de Limeira-SP. Em seguida foi para o Santos-SP, onde permaneceu por três anos na base e foi por empréstimo para o Atlético-MG, onde permaneceu por duas temporadas. Atuou no Guarani-SP, Figueirense-SC. Boa Esporte-MG, Juventude-SC e estava no Fluminense-RJ, em 2023, quando foi suspenso.