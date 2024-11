Site indica possível interesse do Remo em destaque do Sport-PE na Série B; entenda

O Remo estaria de olho no meia-atacante Lucas Lima, ex-Santos, para a temporada de 2025. De acordo com informações do site RTI Esportes, o nome do jogador é bastante ventilado nos bastidores do clube azulino. Atualmente, o atleta, que tem 34 anos, defende o Sport-PE e briga pelo acesso à Série A.

Segundo a publicação, ainda não foi feita uma proposta oficial ao jogador. No entanto, a oferta deve ser feita nos próximos dias. Apesar do suposto desejo, as negociações pelo meia não devem ser simples, já que, além de atuar pelo Leão da Ilha, Lucas pertence ao Santos pelo menos até abril de 2025.

Outra questão importante para o Leão Azul seria o alto salário do jogador. Atualmente, Lucas Lima recebe cerca de R$ 350 mil, sendo R$ 210 mil pagos pelo Sport e o restante pelo Peixe. Conforme as informações do site, o Remo teria como pagar cerca de R$ 210 mil para o jogador.

Desde que conquistou o acesso à Série B, a diretoria azulina destaca que está focada em montar um elenco forte para a temporada de 2025. O principal objetivo do Leão Azul é brigar na parte de cima da tabela. Com isso, faria sentido a contratação do jogador, que é um dos destaques da equipe pernambucana.

Lucas Lima faz sua segunda passagem pelo Sport-PE. A primeira foi em 2013. Neste retorno, o meia tem 52 jogos, dois gols marcados e 10 assistências. Além do Leão pernambucano, o jogador acumula passagens pelo Santos, Fortaleza, Palmeiras e Internacional. Pelo Peixe, o atleta teve destaque entre as temporadas de 2014 e 2017, quando saiu para o Verdão.