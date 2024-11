Lembra dele? Campeão pelo Remo, ex-lateral cria instituto e inicia faculdade de psicologia

Uma das revelações da base do Remo, o ex-lateral direito Levy, buscou novos rumos após “pendurar as chuteiras”. Com 36 anos, o ex-jogador iniciou a faculdade e criou um instituto com seu nome, para ajudar a população de Igarapé-Açu (PA), cidade onde nasceu. Em conversa com a equipe de O Liberal, Levy contou como iniciou o projeto de construção do instituto e como observa o cenário dos jogadores pós-carreira.

Fama, assédio da imprensa e também dos torcedores, o jogador de futebol possui tudo isso, mas e depois que a carreira encerra? Levy decidiu juntar dinheiro, investir em imóveis e se dedicar aos estudos, para que possa seguir no futebol futuramente, mas acima de tudo ter uma profissão para viver.

Levy marcando gol no clássico Re-Pa de 2009 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Natural de Igarapé-Açu, Levy foi cria de um projeto social na cidade chamado “Guarda Mirim”, que lhe proporcionou ser jogador de futebol e o que fez chegar ao Remo. Cria das categorias de base do Leão, Levy é um torcedor apaixonado do clube azulino e decidiu estudar, investir e ajudar pessoas de sua cidade. Com o “Instituto Pedro Levy”, o ex-atleta disponibiliza a cerca de 100 crianças e jovens, lazer, palestras, lanches, além de consultas e práticas esportivas como vôlei, boxe e futebol.

“O propósito do instituo é alcançar crianças e adolescentes que estão estado de vulnerabilidade social, fazendo que essas crianças e jovens possam ter opções de escolher sempre o melhor caminho e formando uma geração de adultos que deem frutos para sua família e para a sociedade, pois isso aconteceu na minha vida”, disse.

Levy vive em Belém, mas toda semana visita o instituto em Igarapé-Açu (Arqiovo pessoal)

Esse é apenas o primeiro instituto que Levy quer construir. Ele possui um imóvel no bairro do Tapanã e, em breve, o Instituto Pedro Levy ganhará uma filial. Sem fins lucrativos, o ex-jogador faz parcerias com empresas e afirma que é uma questão de honra deixar à população algo que seja para todos e de forma gratuita.

“Meu sonho é deixar um legado às pessoas, à cidade e não apenas ser reconhecido como um ex-atleta, mais deixar algo para a sociedade”, falou.

Crianças que fazem parte do instituto (Arquivo pessoal)

Levy estuda psicologia e pretende atuar no futebol, além de botar em prática seu conhecimento acadêmico no instituto. Ele decidiu fazer esse curso para ajudar jogadores e ex-atletas a buscar um caminho e tomar decisões importantes na carreira e também no pós-término do jogador.

“O estudo da psicologia para mim, é algo que está relacionado ao perfil. A psicologia é uma ciência que estudar a mente, comportamento estudo o ser humano como todo e é exatamente isso que é fascinante. Todo atleta em algum momento da vida, precisa fazer o maior e o bem mais precioso e importante que é o estudo de si próprio, uma análise. Por isso pretendo trabalhar com o futebol e ser um psicólogo esportivo”, comentou.

Levy em clássico na temporada de 2014 (Tarso Sarraf / O Liberal)

Levy atuou no Remo por várias temporadas e no Leão conquistou três títulos do Campeonato Paraense, além de ter no currículo as conquistas de mais dois estaduais, um Sergipano e um Amazonense. No Estado do Pará defendeu as cores do Ananindeua, Independente de Tucuruí, Parauapebas, Tuna Luso, Bragantino, Águia de Marabá e Santa Rosa. Jogou também no Baraúnas-RN, ABC-RN, Floresta-CE, América-RJ, Operário-MT, Trem-AP e Itabaiana-SE, onde encerrou a carreira.