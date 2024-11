Remo: Veja quantos jogadores estão confirmados para a pré-temporada

O Remo terminou a temporada 2024 no futebol no mês de outubro, após a conquista do tão sonhado acesso à Série B. Agora, um mês depois, clube trabalha visando a temporada 2025, ano em que terá um calendário completo, com partidas de janeiro a novembro. A pré-temporada azulina já está marcada e o clube já possui alguns atletas confirmados para iniciar os treinos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A equipe azulina irá se apresentar no dia 4 de dezembro, no Baenão, para o início da pré-temporada, com 15 jogadores já confirmados até o momento. Esses atletas alguns tiveram suas renovações contratuais realizadas após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e outros já possuem vínculo com o clube, além de dois atletas que se recuperam de lesões e que passaram por cirurgia.

Estrelas do acesso

Remanescentes do acesso, o Leão teve sete atletas com os contratos renovados para 2025. Os jogadores ocupam todas as posições, são eles: os goleiros Marcelo Rangel e Léo Lang, o lateral Sávio, o zagueiro Rafael Castro, o volante Jaderson, além do meia Pavani e do atacante Ytalo. Os dois últimos citados tiveram seus contratos renovados automaticamente com a conquista do acesso, já que, em seus vínculos, continham cláusulas de renovação imediata, caso o Remo subisse à Série B do Campeonato Brasileiro.

VEJA MAIS

Jogadores da terra

Neste início de pré-temporada, o Remo terá também jogadores que são crias das categorias de base, mas que, ao longo dos últimos anos, compõe o elenco profissional. Nesta apresentação do dia 4 de novembro, o clube contará com os seguintes atletas: zagueiro Jonilson, os volantes Paulinho Curuá e Henrique Vigia, além dos meias Guty e Felipinho e também do atacante Ronald. Vale destacar que Ronald e Jonilson foram emprestados após a conquista do acesso ao Carajás, para a disputa da Segundinha do Parazão. Os dois jogadores retornam ao time azulino, após o Carajás não ter conseguido o acesso à elite do futebol paraense neste final de semana, ao ser derrotado por 1 a 0, para o Independente de Tucuruí, na semifinal da Segundinha.

Recuperando de cirurgia

O clube ainda possui contrato com dois laterais, que se recuperam de cirurgia. O lateral-direito Kadu Santos, de 19 anos, sofreu uma lesão no tornozelo, durante um treino, no Baenão. Ele passou por cirurgia e se recupera da lesão. Outro lateral-direito que está em recuperação, após ter passado por cirurgia é Thalys, de 24 anos. O jogador sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e se recupera da lesão e teve seu vínculo estendido com o Time de Periçá.

VEJA MAIS

Base sendo observada

Alguns atletas das categorias de base azulina, também serão observados pela comissão técnica. A intenção do técnico Rodrigo Santana é poder ter uma noção se poderá ou não contar com mais algum atleta da base nesse time de 2025. O treinador azulino pretende também realizar cinco amistosos para que todos sejam observados.

Pré-temporada dividida

A pré-temporada do Remo será realizada mais uma vez em Belém. O clube decidiu que o Baenão será o local de base dos treinos, tanto no gramado do estádio, quanto na academia do clube. Os jogadores ficarão hospedados em hotel de Belém e só sairão para os treinos no Baenão. Outra situação da pré-temporada azulina é que ela será dividida. A primeira parte contará com os jogadores remanescentes do acesso e atletas que já possuem vínculo com o Remo. A outra metade da pré-temporada já estarão em Belém os novos contratados azulinos, oriundos de times das Séries A e B, que terão que cumprir suas férias no mês de dezembro e irão se apresentar na Toca do Leão no início de janeiro.

Competições

Em 2025 o Remo terá calendário cheio, com as disputas do Campeonato Paraense, a Copa Verde, além da Copa do Brasil e fechando com o Campeonato Brasileiro da Série B.