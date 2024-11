Na mira do Remo? Lateral colombiano entra no radar azulino para a temporada 2025

O Remo já está no mercado e corre atrás de jogadores para a iniciar a temporada de 2025. Com o Leão Azul de volta à Série B, o clube busca atletas para compor o elenco e um dos jogadores que estão na mira da diretoria do Remo é o lateral colombiano Jhonnys Guerrero, de 25 anos.

Segundo o Gaúcha Zero Hora, o jogador foi oferecido ao Caxias-RS, clube gaúcho que jogará a Série C do campeonato Brasileiro na temporada 2025. O colombiano atualmente está no Marítimo, de Portugal, clube que defende desde 2020. O jogador seria tratado como uma aposta na equipe Grená, mas outros clubes sondam a situação do atleta, sendo um deles o Remo, além de Athletic-MG e Ferroviária-SP, que também conquistaram o acesso à Série B neste ano.

Natural da cidade de Barranquilla, na Colômbia, Jhonnys Guerrero atua na lateral-esquerda e joga também de meia. Iniciou a carreira atuando pelo Patriotas, da Colômbia e também teve passagem pelo Llaneros, também uma equipe colombiana, antes de ir para o Marítimo. O jogador atua pelo time B do clube português e nesta temporada esteve em campo apenas cinco vezes.

O planejamento do Remo é montar uma equipe forte e que ela seja utilizada desde a disputa do Campeonato Paraense até o final do ano, quando finaliza o Brasileiro da Série B. O técnico Rodrigo Santana, que permanece no clube para 2025, já adiantou que quer trabalhar com um grupo de jogadores enxuto e que não ultrapasse muito o número de 30 atletas. O comandante azulino frisou em entrevista antes das férias, que busca por atletas que estejam 100% comprometidos com Remo e que entendam a atmosfera que é jogar em Belém com a pressão e cobrança do torcedor azulino.

Contratos renovados

A diretoria do Remo concluiu as renovações de alguns jogadores, que conquistaram o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Veja os nomes:

Marcelo Rangel e Léo Lang (goleiros)

Rafael Castro (zagueiro)

Sávio (lateral)

Jaderson (volante)

Pavani (meia)

Ytalo (atacante)