Com acesso à Série B, Remo fatura mais de R$13 milhões na temporada; veja os números

O Remo terminou a temporada 2024 de bem com a vida. O time azulino teve uma arrecadação 22,2% maior que a de 2023. O Leão teve a bilheteria como principal fonte de renda, em torno de 55%. Em números totais, o Remo arrecadou um total de R$13.2 milhões na temporada juntando receitas de jogo, premiações e cotas.

A bilheteria ainda foi a fonte de receita que mais deu lucro ao Remo. O clube arrecadou R$7.307.300,65 somente com rendas das partidas, com os jogos da Série C e do Parazão obtendo as maiores receitas.

Parazão = 1.723.621,54

Copa do Brasil = 13.987,83

Copa Verde = 534.208,63

Série C = 5.035.482,65

Além da bilheteria, o Remo arrecadou com cotas e de competições, além de premiações. O clube paraense teve um faturamento em torno de 17.5% do total arrecadado na temporada, obtendo o valor de R$2.400 entre cotas da Copa do Brasil, Campeonato Paraense e Série C. A Copa Verde os clubes que ficaram fora das finais não recebem cotas.

Torcida azulina foi importante no faturamento do clube (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Outra receita importante para o clube foi a cota recebida do governo do Estado em forma de Naming Rights. Essa premiação é dada ao Remo e ao Paysandu em uma cota fixa no valor de R$1.5 milhão, como forma de patrocínio do Banpará, que utiliza o nome em seus estádios.

Fachada do Estádio Baenão (Kevin Albuquerque / Remo)

Além da bilheteria, cotas e premiações e naming rights, o Remo teve também os patrocínios. De acordo com o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o Leão um valor de cota de patrocínio do governo do Estado de R$2 milhões do Banpara (sem contar o naming rights). Esse valor foi repassado ao clube em uma única parcela, no meio desta temporada.

O total de arrecadação do clube azulino em 2024 foi de R$13.205.300,65 milhões, sendo am valor aproximadamente de 55,7% vindo das rendas dos jogos, 17,5% de cotas e premiações, mais 11,5% de naming rights e 15,3% referentes a patrocínios. Mas esse valor que o Remo arrecadou pode ter sido bem maior, já que o levantamento não contabilizou os valores obtidos pelo projeto sócio-torcedor Nação Azul, além das vendas de títulos remidos e proprietários, além de patrocínios estampados em sua camisa e campanhas publicitárias. Essas quantias referentes a essas fontes de receitas não foram disponibilizadas no site oficial do Remo.