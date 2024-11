Primeiras contratações do Remo para Série B devem ser anunciadas neste mês, diz jornalista

No mês de novembro, os torcedores do Remo vão começar a conhecer os jogadores que irão representar o Leão Azul na temporada de 2025. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, este mês será dedicado a contratações, e na segunda semana de dezembro o futebol azulino será retomado com as etapas iniciais da pré-temporada.

O analista de mercado Rafael Silva, o executivo Sérgio Papelim e o técnico Rodrigo Santana estão em constante comunicação, realizando um trabalho conjunto de prospecção e análise para reforçar o elenco do clube azulino. O departamento técnico do clube está focado em identificar jogadores que se alinhem com o planejamento do treinador e da diretoria, para só depois dar início às negociações necessárias.

Em uma entrevista, o presidente Tonhão, destacou a importância de realizar uma análise rigorosa das carreiras dos jogadores-alvo, buscando minimizar os riscos nas contratações. A expectativa é trazer um "grande presente" para os torcedores, fortalecendo a equipe para a próxima temporada.

“A gente vai pensar, realmente, em trazer um grande presente, quem sabe, para o Natal do nosso torcedor. Mas vamos procurar sempre buscar o jogador que se adeque. A gente faz uma série de análises, não é só aplicação tática, aplicação dentro do campo, mas com a vida pregressa do cara. Então, a gente tem que fazer essas contratações para a gente errar o mínimo possível”, disse o presidente.

Para montar o elenco da próxima temporada, o time do técnico Rodrigo Santana, naturalmente, contará com um investimento maior.

“Nós temos um planejamento de investir em torno de R$ 3 milhões na nossa folha salarial do Baenão”, revelou Tonhão.

Além disso, o técnico Rodrigo Santana também comentou sobre o perfil de atletas que norteia o radar do clube, levando em consideração, sobretudo, alguns aspectos físicos, haja vista que o clube terá uma das maiores malhas aéreas da competição, como toda equipe da região norte.

"Vamos ter muitos jogos esse ano, então nossa logística será maior que a dos nossos adversários. Por conta disso, o jogador precisa estar 100% comprometido com a parte física, tática, para que a gente faça um grande ano", disse o comandante, sem esquecer outros predicados indispensáveis aos candidatos a jogador do Remo.

Renovações

Até o momento, a diretoria do Leão anunciou a renovação de sete atletas para a próxima temporada, incluindo os goleiros Marcelo Rangel e Léo Lang, o zagueiro Rafael Castro, o lateral Sávio, além do volante Jaderson, do meia Pavani e do atacante Ytalo.

Rescisões

Por outro lado, o clube também confirmou a saída de sete jogadores até o momento. Entre eles, cinco atletas foram oficialmente dispensados: o goleiro Victor Lube, o lateral-esquerdo Helder, e os volantes Adsson e João Afonso, além do atacante Ribamar.

Além desses, Bruno Silva, que recentemente passou por uma cirurgia para remoção de um tumor na virilha, foi anunciado como novo reforço do Rio Branco-ES. O zagueiro Bruno Bispo também se despediu do Leão Azul através das redes sociais na última quarta-feira (16), marcando o fim de sua passagem pelo clube.

Reapresentação

O Remo já tem data para voltar às atividades. Em entrevista coletiva, na última terça-feira (29), o técnico do Leão Azul Rodrigo Santana informou que a equipe azulina vai se reapresentar no dia 2 ou 9 de dezembro.