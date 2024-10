Mais um! Remo acerta a renovação de contrato com lateral 'coringa'; vídeo

O Remo anunciou na noite desta quarta-feira (30), a renovação de Sávio, lateral-esquerdo que chegou no meio da Série C e foi uma espécie de “coringa” no time comandado pelo técnico Rodrigo Santana.

Sávio, de 29 anos, renovou com o Leão Azul por uma temporada e jogará a Série B com a camisa azulina. O jogador foi peça importante na conquista do acesso do Remo à Segunda Divisão do futebol nacional.

Contratado como lateral-esquerdo, Sávio conseguiu desempenhar um papel importante no time e jogou algumas vezes de terceiro zagueiro, no esquema 3-5-2, que foi adotado pelo treinador Rodrigo Santana. Foram oito partidas com a camisa do Remo, todas elas como titular.

Ansiedade

Em entrevista ao site oficial do Remo, Sávio deixou claro que a prioridade era permanecer no Baenão para a temporada 2025. O jogador sobre a expectativa para o próximo ano e afirmou que o objetivo é colocar o Remo na elite do futebol nacional.

“Eu já estava ansioso, perguntava todo dia para o meu empresário se ia renovar ou não, qual que estava sendo a conversa. Já tinha deixado claro o meu desejo de ficar no Remo, Clube que me deu uma nova oportunidade. Agora é aproveitar e fazer uma boa pré-temporada e consequentemente uma boa Série B em busca do objetivo que é continuar subindo”, disse.

Sávio conquistou o acesso pelo Leão sendo titular (Samara Miranda / Ascom Remo)

Pré-temporada

Sávio comentou sobre a possibilidade de ter uma pré-temporada completa com os seus companheiros de time, diferente do que ocorreu nesta temporada, que chegou ao Leão com falta de ritmo de jogo e precisou de um tempo para poder atuar com a camisa azulina.

“Quando cheguei nosso preparador físico comentou que, uma hora ou outra, eu estaria de fora, pois fiquei muito tempo parado. Agora começando a pré-temporada junto vou me cuidar mais, ter mais oportunidades e me prepara bem para chegar no Estadual e Série B com força máxima”, falou.

Carreira

Natural de Araraquara (SP), Sávio passou por alguns clubes do futebol brasileiro como Ferroviária-SP, Noroeste-SP, Athletico-PR, além de Campinense-PB, União Barbarense-SP, Ferroviário-CE, América-MG e Goiás-GO. O atleta teve duas temporadas no Rio Ave, de Portugal até chegar ao Remo.

Veja quantos jogadores já renovou para 2025

Além de Sávio, o Clube do Remo também anunciou as permanências de outros jogadores importantes na conquista do acesso, são eles: Marcelo Rangel, Rafael Castro, Jaderson, Ytalo, Pavani, Léo Lang, além do técnico Rodrigo Santana.