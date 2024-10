Saiba quando o Remo vai se reapresentar pra temporada 2025; Técnico define data

O Remo já tem data para voltar às atividades. Em entrevista coletiva, na última terça-feira (29), o técnico do Leão Azul Rodrigo Santana informou que a equipe azulina vai se reapresentar no dia 2 ou 9 de dezembro.

No momento, o clube está focado na montagem do elenco para a temporada de 2025, que começará com a disputa do Campeonato Paraense. Até a reapresentação e apresentação de atletas, o Remo deve anunciar os novos contratados.

A expectativa é de que a equipe deve iniciar o próximo ciclo com cerca de 20 novos jogadores, que serão contratados até o dia do retorno às atividades futebolísticas do time. Até o momento, o Remo anunciou apenas renovações e dispensas de atletas.

VEJA MAIS

Os goleiros Léo Lang e Marcelo Rangel, o zagueiro Rafael Castro, o meia-atacante Jaderson, o volante Pavani e o centroavante Ytalo tiveram os contratos renovados com a equipe. Ainda na coletiva, Rodrigo Santana afirmou que a diretoria está no mercado e já tem avaliado novas peças. Os novos nomes devem ser anunciados pelo clube nas próximas semanas.

Depois que as novas peças chegarem, elas serão integradas aos jogadores que permaneceram no elenco e darão início à pré-temporada do Leão Azul. A expectativa é que o time faça a preparação em Barcarena, município do nordeste paraense integrado à Região Metropolitana de Belém. Neste nês, o executivo de futebol do clube, Sérgio Papelin, visitou a cidade para avaliar a estrutura do local que pode ser a "casa" do grupo por algumas semanas.

Esse momento preparatório será extremamente importante para o clube do Remo, já que o time quer fazer uma campanha bem diferente da que fez na última temporada. O primeiro compromisso do Leão Azul em 2025 será o Campeonato Paraense e depois irá focar na Série B do Brasileirão. Além disso, o Leão terá a Copa Verde e Copa do Brasil no calendário.