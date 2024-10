Com contrato renovado, goleiro do Remo faz balanço do ano e expectativas para 2025

Após a conquista do acesso à Série B, o Remo já renovou com sete jogadores visando a temporada 2025, ano de calendário cheio, com jogos de janeiro a novembro. Um desses atletas que teve o vínculo com o Leão Azul renovado foi o goleiro Léo Lang.

O jovem goleiro de 26 anos atuou pela primeira vez no Norte do país e conseguiu ajudar o Leão azul no acesso à Série B. Léo Lang falou sobre o novo vínculo com o Time de Periçá, da temporada que teve no Remo, como foi a convivência no clube e citou momentos complicados vividos pelo elenco na temporada.

“Fico extremamente feliz com a minha renovação. Foi um clube que me abraçou e me deu a oportunidade. Foi um ano de muito trabalho e, depois de um início complicado, as coisas se alinharam e a equipe cresceu no momento certo para conquistar o principal objetivo do ano, que era o acesso”, disse.

Expecativa para 2025

Léo Lang fez apenas duas partidas oficiais com a camisa do Remo na temporada, mas uma delas é lembrada com carinho pelo torcedor remista. O goleiro entrou no jogo contra o Caxias-RS, na Serra Gaúcha, neblina e substituiu o goleiro titular Marcelo Rangel, que se machucou. Lange defendeu um pênalti e salvou o Remo do empate. Agora de contrato novo, o goleiro disse que o clube e os torcedores merecem um novo ano cheio de coisas boas.

“A expectativa é a melhor possível para 2025. Sei que vamos montar uma equipe competitiva para buscar mais um ano de conquistas. O clube e o torcedores merecem isso. Com muito trabalho vamos fazer mais um grande ano e almejar grandes objetivos”, falou.

Léo Lang está com 26 anos e iniciou a carreira no Fluminense-RJ (Samara Miranda / Remo)

Carreira

Léo Lang é natural de Cotriguaçu-MT e iniciou no futebol nas categorias de base do Fluminense-RJ, onde ficou até 2017. Atuou também no Vila Nova-GO, Jataiense-GO, Inter de Minas-MG e por três temporadas esteve no América-MG. Nos dois últimos anos defendeu o Tombense, até fechar com o Remo.

Contratos renovados

Além de Léo Lang, a diretoria do Remo concluiu as renovações dos jogadores Marcelo Rangel (goleiro), Rafael Castro (zagueiro), Sávio (lateral), além de Jaderson (volante), Pavani (meia) e o Ytalo (atacante).