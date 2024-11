Volante não esconde alegria ao garantir renovação de contrato com o Remo

O Clube do Remo continua trabalhando na montagem do elenco para a temporada de 2025. Nesta quinta-feira (7/11), o volante Giovani Pavani, que está em Belém desde o início da temporada, comemorou a continuidade no clube. Ele chegou ao Remo por empréstimo e teve o contrato ampliado no início deste mês.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A notícia agradou bastante à torcida, que imediatamente foi às redes sociais do clube aplaudir a decisão em comum acordo. Já o atleta não escondeu a alegria. "Representa uma oportunidade para continuar no maior do Norte. Este ano fui muito feliz, espero que 2025 possa ser ainda melhor, fazendo história. Que sejamos muito felizes na próxima temporada. Agora já estou adaptado, me identifiquei com a torcida, então temos tudo para fazer uma grande temporada. Fico feliz em continuar com todo esse amor e carinho com os quais fui recebido aqui", disse ele em entrevista.

VEJA MAIS

Pavani fez 40 jogos neste ano e marcou três gols. Foi decisivo em vários momentos, inclusive na reta final da Série C, marcando no empate fora de casa com o Volta Redonda. Pelas atuações providenciais, o jogador rapidamente caiu nas graças da torcida que, assim como fez com Jaderson, pedia a renovação do seu contrato. Além dele, o clube já está fechado com Sávio, Marcelo Rangel, Rafael Castro, Jaderson, Ytalo e Léo Lang, além do técnico Rodrigo Santana.